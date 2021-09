Lovitura dată românilor acum se vede, cu facturile la gaz și curent: ”Să învățăm să trăim cu prețuri mari la energie”

Începe să fie din ce în ce mai costisitor să trăim în România și totul pleacă de la valorile explozive ale facturilor la energie electrică și gaze naturale. În mod regretabil, soluția este ”să învățăm să trăim cu prețuri mari la energie”, după cum a spus președintele Consiliului Concurenței.

Bogdan Chirițoiu este președintele Consiliului Concurenței și are o imagine foarte clară asupra pieței de utilități din România. Oficialul înțelege foarte bine ce se întâmplă cu prețul la energie, iar concluzia lui este că, din acest punct, sarcina micșorării facturilor cade pe oamenii de rând și, cu un pic de noroc, pe autorități. În teorie, tot Chirițoiu a menționat o contribuție de solidaritatea din partea furnizorilor de gaz și curent, dar aceea este foarte improbabilă.

Facturile la gaze naturale și energie electrică vor crește

„Preţul energiei va rămâne ridicat, întrucât se estimează că certificatul de dioxid de carbon, care acum costă 50 de euro, ar putea ajunge la 100 de euro. Aceste preţuri mari nu vor dispărea. Va trebui să învăţăm să trăim cu preţuri mari la energie”, a spus el.

În cazul în care îți ține de cald această explicație, oficialul insistă și asupra faptului că majorările de care suferim acum se manifestă în întreaga Europă, nu doar în România. Este o consecință a revenirii economiei după pandemie, dar și de majorarea penalităților pentru poluare, aspect care a dus la o creștere foarte mare a prețului energiei bazate pe cărbune.

„Aceasta, ca să-i împingă pe consumatori să fie mai atenţi cu consumul de energie, să cumpere echipamente cu consum mic, să-şi izoleze bine casele. Noi, România, nu putem influenţa preţul din piaţa europeană, dar putem lua măsuri pentru a reduce impactul negativ al acestor creşteri de preţuri, prin subvenţionarea consumului celor mai săraci, vulnerabili dintre noi. Când vine ploaia, nu o poţi opri, dar poţi să deschizi umbrela”, a adăugat Chiriţoiu.

În ceea ce privește activitatea Consiliului Concurenței, instituția dă amenzi. ”Am sancţionat cu amenzi totale de 10 milioane de euro distribuitorii de gaze E.ON, Engie, Premier Energy, Ottogaz, pentru comportamente incorecte faţă de consumatori. Toţi au recunoscut încălcarea legii şi au plătit amenda. Pe piaţa de electricitate, am impus CEZ proceduri corecte pentru debranşări, Enel pentru conectări la reţea, iar companiei Hidroelectrica i-am impus să vândă cantităţi mai mari pe bursa de energie pentru a nu crea artificial penurie. Am identificat clauze abuzive în unele contracte de furnizare şi am sesizat Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) şi ANRE. ANPC chiar a aplicat sancţiuni Engie, care au fost confirmate de instanţa de fond. Vom continua monitorizarea şi, unde se impune, sancţiunile. Nu toate comportamentele incorecte faţă de consumatori sunt de competenţa noastră. De aceea colaborăm cu ANRE şi ANPC”, a completat Chiriţoiu.