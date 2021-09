Litoralul românesc, o mină de aur: sumele fabuloase rămase în țară, singurul lucru bun

Foarte mulți români au ales să rămână în țara în vara care tocmai s-a încheiat, iar afacerile de pe litoralul românesc au avut cel mai mult de profitat. Dintr-un punct de vedere, este singurul lucru bun care a ieșit din această pandemie.

Litoralulromanesc.ro a publicat o analiză foarte interesantă legată de sumele fabuloase de bani care au rămas în țară în 2021, mai ales în stațiunile de la Marea Neagră. Trăgând linie, în acest an, vânzările au fost de 165 de milioane de lei, în creștere cu 65% față de 2020 și cu 26% față de 2019, anul premergător pandemiei de coronavirus.

Câți români au mers pe litoral în 2021

Agenția citată atrage atenția asupra faptului că nu mai puțin de 200.000 de turiști au fost pe litoral în vara care tocmai s-a încheiat, cu 31% mai mulți decât în 2020.

“Privit în ansamblu, 2021 a fost un sezon bun, mai ales dacă ținem cont de contextul pandemic în care ne aflăm, factor care a influențat planurile de vacanță ale românilor. De altfel, putem spune că, într-o oarecare măsură, restricțiile de călătorie în destinații externe populare i-au determinat pe mulți români să meargă în concediu în țară.

Noi, ca agenție, am reușit să depășim cifrele din 2019, considerat cel mai bun an din istoria turismului autohton și, implicit, din istoria noastră de 16 ani. În call center, am avut în permanență 50-60 de apeluri în așteptare, în condițiile în care toți agenții preluau cereri. Ne-am gândit chiar să introducem program de noapte pentru a face față solicitărilor. Soluția a fost să investim și mai mult în tehnologie și să automatizăm procesul de rezervare pe site”, a declarat Ionuț Nedea, CEO Litoralulromanesc.ro.

Un trend fascinant apărut în 2021 în ceea ce privește litoralul românesc ține de pretențiile clienților. Din ce în ce mai mulți români sunt dispuși să plătească în plus niște bani, pentru niște condiții mai bun de cazare, poate chiar un pachet all-inclusive, categorie la care cererea a depășit cu mult oferta.

Potrivit celor peste 10.000 de turiști care au oferit feedback după sejururile petrecute pe litoral, gradul de satisfacție în ceea ce privește curățenia din hotelurile în care s-au cazat este de 8,38 din 10, în vreme ce la capitolul “Servicii” nivelul de satisfacție este de 8,19. “În unele cazuri, turiștii au fost atât de mulțumiți de hotelul ales, încât ne-au sunat în call center pentru a-și rezerva sejurul pentru vara 2022 chiar în momentul în care erau la recepție și făceau check-out-ul”, a completat Ionuț Nedea.

Dacă ai o curiozitate din acest punct de vedere, Mamaia și Eforie Nord au fost în topul preferințelor turiștilor, cu 35% dintre rezervări. Pe locul trei a fost Neptun – Olimp, urmat de Jupiter și Saturn.