LG face valuri cu noua familie Gram: cât de subțiri, frumoase și performante sunt noile laptopuri

Odată cu seria LG gram, sud coreenii au făcut o treabă grozavă pe partea de laptopuri, mai ales pe zona premium, unde fiecare gram în minus contează, dar nu se mai acceptă nici compromisurile de performanță. Acum, tocmai au fost dezvăluite noile LG Gram 2021 de 14, 16 și 17 inci.

Dezvăluite inițial la CES 2021, când erau încă în stadiu de prototip, noile laptopuri LG gram pot fi cumpărate acum și de pe meleaguri mioritice. Aceasta sunt construite în jurul unor panouri 16:10 cu o ramă foarte subțire și o performanță deosebită pe partea cromatică, putând afișa 99% din standardul de culoare DCI-P3.

În plus, autonomia este mai mare comparativ cu anii trecuți, iar performanța brută a beneficiat de un upgrade important datorită integrării în carcasă a celor mai noi procesoare Intel Core de generația a 11-a. Toate cele trei sisteme de mai jos, LG gram 17 (model 17Z90P), LG gram 16 (model 16Z90P), LG gram 14 (model 14Z90P) utilizează un chipset grafic Intel Xe și cea mai rapidă memorie LPDDR4x.

Dacă tot ne petrecem cea mai mare parte a timpului în fața unui laptop, tastatura și touchpad-ul au beneficiat și ele de un upgrade comparativ cu anii trecuți, fiind un pic mai mari și mai confortabile de folosit pe termen lung, precizia fiind de asemenea foarte bună.

Cel mai impresionant, în opinia mea, este vârful de gamă de 17 inci, acesta se încadrează într-o greutate absolut incredibil, de doar 1,35 kilograme. LG Gram 16 scade până la 1,19 kilograme, iar versiunea de 14 inci scade sub pragul psihologic de 1 kilogram până la 999 de grame.

”Sinonim cu portabilitate fără precedent și performanță de primă clasă, LG gram continuă să inoveze piața de laptopuri ultra-subțiri”, conform lui Jang Ik-hwan, senior vice president and head of the IT business unit al LG Electronics Business Solutions. ”Datorită design-ului mult mai rafinat, ecranului 16:10 și greutății reduse, clienții noștri se pot bucura de productivitate sporită și de o experiență de vizionare captivantă cu cea mai recentă gamă LG gram, oriunde s-ar afla”, a atras atenția oficialul sud coreean.

Ca un detaliu deloc neglijabil, dacă îți cumperi unul dintre noile sisteme LG gram de la Altex sau MediaGalaxy până pe 30.06.2021 ai mari șanse să primești și un monitor LG 27UL650. Oferta se aplică primilor 60 de cumpărători, fără tragere la sorți. Mai multe detalii despre campanie găsești aici.