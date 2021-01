L-ai așteptat o viață: jocul cu Indiana Jones în rolul principal, confirmat

Un clip de doar 30 de secunde prin care a fost anunțată lansarea unui nou joc Indiana Jones a fost vizionat de peste șase milioane de ori. Mulți oameni așteaptă acest titlu.

În viața asta, George Lucas este cunoscut pentru două lucruri, Star Wars și Indiana Jones, ambele cu Harrison Ford. În timp ce noi producții Star Wars și jocuri video au fost scoase pe bandă rulantă în ultimul deceniu, fanii arheologului aventurier nu l-au văzut prea des.

Ultimul film cu el a fost Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull lansat în 2008, o producție care nu s-a bucurat neapărat de review-uri foarte bune, dar a fost totuși regizat de Steven Spielberg, după o poveste de George Lucas. Nu prea avea cum să iasă prost.

În 2022, în funcție și de cum progresează pandemia, un nou Indiana Jones va ajunge pe ecrane. Harrison Ford este asociat proiectului, dar nu este foarte clar la această oră dacă va juca tot rolul principal sau va introduce un alt personaj central pentru a da startul unei noi francize, cum s-a întâmplat cu Star Wars, episoadele 7-9.

Probabil pentru a crea interes pentru viitorul film, Lucasfilm Games a anunțat în această săptămână un joc video construit în jurul Indiana Jones. Titlul va fi produs și distribuit de Bethesda, în timp ce partea de dezvoltare efectivă va cădea în sarcina celor de la MachineGames. Aceasta din urmă este aceeași echipă responsabilă și de seria Wolfenstein, foarte apreciată de gameri.

Din păcate, este prea devreme ca să știm despre ce va fi jocul sau măcar în ce perioadă se va petrece acțiunea. Dacă îți mai aduci aminte de lung metrajele omonime, conflictul cu nemții era prezent și acolo, la fel ca în Wolfenstein. Din acest motiv și nu numai, se anunță a fi un proiect foarte interesant. Todd Howard de la Bethesda va ocupa poziția de producător executiv.