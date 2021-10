Joburi în IT pentru români: serviciu sigur și salariu generos. Cum poți fi și tu printre cei acceptați

Operatorul britanic de telefonie mobilă Vodafone face angajări. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă ce oferă perspective de dezvoltare, s-ar putea să fi descoperit o ofertă interesantă pentru tine.

Concret, Vodafone e în căutare de tinere talente, iar dacă îndeplinești câteva criterii de bază, ai putea să te numeri printre angajații acestei companii, în viitorul foarte apropiat.

Ce caută compania

Compania tocmai a anunțat că va angaja aproape 7.000 ingineri de software până în 2025, pentru a-şi dezvolta mai mult propriile servicii digitale în Europa şi Africa. Astfel, compania își propune, ca până în 2025, 16.000 ingineri de software să lucreze sub aripa sa, la proiectele îndrăznețe în domeniul tehnologic.

Vodafone are planuri mari de viitor, motiv pentru care are nevoie de tineri entuziaști și talentați, devotați muncii lor și proiectelor de viitor. Compania intenționează să construiască produse şi servicii mai rapid şi mai ieftin, în tehnologii cum ar fi “Internetul lucrurilor” (Internet of Things), reţele smart şi securitate cibernetică.

Directorul de tehnologie Johan Wibergh susține că Vodafone construieşte “un brand global de software” pentru a oferi servicii de conectivitate ultra rapide şi produse digitale pentru clienţii ei. De asemenea, potrivit oficialului companiei, Vodafone se concentrează pe serviciile digitale pentru a stimula creşterea veniturilor într-un mediu dificil.

Compania Vodafone a fost înfiinţată în 1984 ca o divizie a Racal Electronics Plc., cunoscută atunci ca Racal Telecomms Limited. În octombrie 1988, aproximativ 20% din capitalul companiei a fost oferit publicului. Racal Telecom Limited s-a desprins în totalitate de Racal Electronics Plc. şi a devenit o companie independentă în septembrie 1991, dată la care şi-a schimbat numele în Vodafone Group Plc. La 29 iunie 1999, în urma fuziunii cu AirTouch Communications, Inc. („AirTouch”), compania şi-a schimbat numele în Vodafone AirTouch Plc, dar, în urma aprobării date de către acţionari în cadrul Întâlnirii Generale, a revenit la vechiul nume de Vodafone Group Plc, la data de 28 iulie 2000. Detalii complete despre Vodafone sunt disponibile aici:

Vodafone este prezent în România din 1997. De-a lungul anilor, operatorul a investit în inovație și este primul care a furnizat serviciile de GPRS (2001), 3G (2005), 4G (2012) si 5G (2019). Printre premierele Vodafone România pe piața locală se numără primul serviciu de call center (1997), prima fundație corporativă (1998), lansarea serviciului de SMS, a celui de date și fax în 1998, primul sistem de recunoaștere automată a discursului (2014), prima rețea NB-IoT (2018) și prima rețea 5G (2019). Incepand din 2019, Vodafone Romania a devenit operator de servicii convergente.