iPhone 13 va fi foarte bun: cele mai noi detalii despre telefon de top de la Apple

Cu cât ne apropiem mai mult de lansarea noilor terminale iPhone 13 de la Apple, tot mai multe zvonuri încep să circule pe internet și este improbabil să nu se dovedească a fi adevărate.

Dacă aveai nevoie de motive în plus pentru a pune bani deoparte pentru iPhone 13, au ajuns online noi particularități referitoare la abilitățile gadgeturilor de top ale gigantului din Cupertino. De această dată, informațiile au fost publicate de cei de la Bloomberg și citează surse apropiat de companie.

În mod previzibil, discutăm de un smartphone mult mai bun decât cel de anul trecut, dar, din păcate, fără modificări semnificative pe partea de design. Cel mai probabil, membrii familiei de gadgeturi iPhone 13 vor fi aproape imposibil de distins de iPhone 12, dacă nu cumva va introduce Tim Cook câteva culori noi.

Cu ce vine nou iPhone 13

Deși este improbabil ca noile terminale Apple să fie intitulat iPhone 13, din cauza superstițiilor din jurul numărul 13, acest detaliu contează mai puțin. Important este că viitoarele smartphone-uri vor putea să filmeze în modul portret și vor avea posibilitate să genereze conținut video în format ProRes necomprimat. În plus, la nivel software, vor exista o serie de filtre menite să îmbunătățească nivelul de calitate al cadrelor după ce au fost imortalizate.

Dacă nu era evident pentru fanii brandului, seria din acest an va veni cu modificări incrementale comparativ cu ce am văzut în 2020. Dimensiunea ecranelor va rămâne neschimbată, aspectul exterior la fel, dar vor discuta de un nou proces, A15 și o nouă tehnologie pentru panouri. În plus, crestătura pentru autentificarea FaceID are mari șanse să fie un pic mai mică, în timp ce ecran va avea o rată de reîmprospătare mai rapidă.

Cel mai probabil, va fi vorba de un panou de tip LTPO de 120Hz aprins în permanență, Always-on. Asta înseamnă că îți va afișa în permanență informații utile precum ora exact, vremea de afară sau diverse notificări.