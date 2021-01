Femeia care a vrut să vândă rușilor un laptop furat din Capitoliu. Al cui era computerul?

Susținătorii lui Trump, care au luat cu asalt Capitoliul la începutul anului, n-au plecat cu mâna goală. Se pare că FBI a intrat pe fir după ce ar fi fost furat laptopul lui Nancy Pelosi.

Unul dintre susținătorii lui Trump, aflat în mulțimea care a asediat Capitoliul la începutul anului, ar fi furat laptopul lui Nancy Pelosi, lidera democraților din Camera Reprezentanților. S-ar crede că e vorba de o femeie, care ar fi sustras dispozitivul, iar anchetatorii FBI se tem că acesta ar putea fi vândut hackerilor ruși.

Deocamdată, informația nu e o oficială. Agenții federali se tem să dea detalii din anchetă, ținând cont că investigația e în derulare.

Se pare că cea care ar fi furat laptopul este o femeie – identificată drept Riley June Williams, în vârstă de 22 ani. The Verge scrie că ea ar fi încercat, fără succes, să vândă dispozitivul Guvernului Rusie.

Pe Twitter au apărut poze în care e surprinsă în mulțimea de susținători ai președintelui Trump, cel care a pierdut alegerile prezidențiale în fața lui Joe Biden.

Who is the young woman who appeared to direct rioters during the storming of the US Capitol? ITV News has identified her. Ten days after the siege, her parents say the FBI/law enforcement haven’t been in touch – and she won’t hand herself in. ITV at 2240 and online shortly. pic.twitter.com/8ubHgbsuyq

— Rohit Kachroo (@RohitKachrooITV) January 16, 2021