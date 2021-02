Încă un joc clasic, transformat în show TV: la ce mai lucrează creatorii Deadpool cu Sony

Sony are o serie stufoasă de proprietăți intelectuale valoroase și se pare că vrea să le monetizeze pe cât mai multe platforme. După Uncharted și The Last of Us, urmează ecranizarea clasicului Twisted Metal.

Uncharted va ajunge în cinematografe cu Tom Holland (Spider Man) în rolul principal. Povestea din The Last of Us se va transforma într-un serial pe HBO produs de creatorii Cernobîl. Acum, am aflat primele detalii despe un alt show care va ajunge pe TV pornind de la un joc exclusiv de pe PlayStation. Este vorba de Twisted Metal.

Creatorii îndrăgitelor filme Deadpool lucrează de ceva timp la adaptarea poveștii dintr-un joc incredibil de agresiv cu mașini pentru un serviciu de streaming sau televiziune tradițională. Conform datelor obținute de Variety, serialul va fi finanțat de Sony, cu Rhett Reese și Paul Wernick în poziția de producători executivi. În trecut, cei doi au fost responsabili de Deadpool și Zombieland. Michael Jonathan Smith (Cobra Kai) va ocupa poziția de scenarist creator al show-ului, dar și producător.

Conform datelor care au ajuns deja online, serialul va fi construit în jurul unui personaj care vorbește repede și are o șansă la o viață mai bine, atâta timp cât se descurcă să călătorească printr-un deșert post-apocaliptic pentru a livra un colet. Având în vedere că se bazează pe un joc care este despre curse distructive cu mașini, similar dintr-un punct de vedere cu Carmageddon dacă l-ai jucat, sarcina nu-i va fi deloc ușoară.

Cel mai probabil, personajul din imaginea de mai sus, iconic pentru jocul efectiv, va ajunge și în serial, interpretat de Will Arnett. Numele clovnului este Sweet Tooth și conduce o mașină de înghețată. Din câte se pare, nu este prima oară când Sony a cochetat cu ideea ecranizării Twisted Metal, prima oară s-a întâmplat în 2012, dar șansele ca acest proiect să nu se materializeze sunt foarte mici.

În ceea ce privește seria Twisted Metal, în total au fost cinci jocuri, primul fiind lansat în 1995. Cel mai recent a fost disponibil pe PlayStation 3 și s-a lansat în 2012. Cu un pic de noroc, dacă serialul va merge bine, poate vom vedea și un nou joc din serie.