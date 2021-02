Încă o producție, victimă a scandalului legat de discriminare: ce se întâmplă cu „Păpușile Muppets”

De când s-au aprins discuțiile legate de discriminare, sexism și rasism, mai multe producții celebre au captat atenția publicului. Pe listă și-a făcut apariția și celebrul show ”The Muppets” sau ”Păpușile Muppets”.

Celebra producția ”The Muppets” a început să ruleze pe platforma Disney+ pe data de 19 februarie, dar date fiind timpurile în care a fost realizată, episoadele conțin mai multe scene discutabile în vremurile noastre. Așa că cei de la Disney+ s-au văzut nevoiți să vină cu un disclaimer pentru a putea difuza în continuare seria.

Compania a precizat că toate episoadele sunt însoțite de precizări privind conținutul: “Aceste sterotipii erau incorecte atunci și sunt incorecte și acum. În loc să eliminăm conținutul, am preferat să avertizăm asupra impactului său negativ, să învățăm din asta și să generăm o dezbatere pentru a crea un viitor mai incluziv”.

Show-ul ”Păpușile Muppets”, victimă a scandalului legat de discriminare

Episoadele difuzate sunt însoțite de mesaje precum ”discriminarea unor persoane sau culturi” ori ”descrieri negative”, scriu cei de la The Guardian.

Platforma nu intră în foarte multe detalii legate de ce subiecte legate de discriminare ar fi vorba, dar e posibil să aibă legătură cu diverse conotații rasiale. Celebra producție The Muppet Show (Păpușile Muppets) a fost difuzată în perioada 1976 și 1981.

Showul avea în fiecare episod câte un invitat celebru, întreaga producție având mare succes în epocă.

Printre personaje se numără Kermit the Frog, Miss Piggy, Animal, Fozzie și Gonzo, create în 1954-1955 de păpușarul Jim Henson. Același disclaimer a fost introdus recent și pentru producțiile Disney ”Lady and the Tramp”, ”The Jungle Book”, ”The Aristocats”, ”Dumbo”, ”Peter Pan” și ”Swiss Family Robinson”.

Mai multe filme clasice, eliminate de la vizionare sau cu acces restricționat

După ce s-au înmulțit discuțiile legate de rasism și discriminare, mai multe producții au fost arătate cu degetul. Printre cele mai cunoscute se află Gone With The Wind – Pe Aripile Vântului – care nu mai poate fi văzut pe HBO Max, din cauza manifestărilor rasiste din film, chiar dacă stereotipurile rasiste din producție sunt justificate prin contextul istoric portretizat pe ecran.

Acțiunea se petrece în perioada Războiului Civil din SUA. S-a pus problema reeditării filmului pentru eliminarea scenelor rasiste, dar, până la urmă, s-a decis pentru ștergerea completă a peliculei din noua platformă de streaming.

Recent, Diseny+ a mai restricționat accesul copiilor la producții precum Pisicile Aristocrate, Doamna și Vagabondul, Dumbo sau Peter Pan, pe lângă Cartea Junglei. Mai mult decât atât, profilele pentru copii pe care le poți crea pe Disney+ nu mai afișează titlurile de mai sus la căutare și, implicit, nu mai pot fi redate.

Singura posibilitate este ca un părinte să intre pe profilul său și să te uiți la desene animate împreună cu el.