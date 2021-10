În contextul pandemiei, Horeca rămâne cea mai afectată industrie. Ce sector a înregistrat, totuși, o creștere

Horeca trece printr-o perioadă foarte grea, de la începutul crizei sanitare provocate de COVID-19. Totuși, sunt sectoare mai puțin afectate care reușesc să facă față acestui context pandemic.

Rottaprint este o tipografie producătoare de etichete autoadezive și ambalaje flexibile. Datorită clienților din industria vinului, aceasta a înregistrat o creștere de 12% a producției de etichete. Solicitările din partea producătorilor de vin au făcut un context prielnic pentru acest domeniu. Cererile acestora s-au îndreptat către materiale pentru etichete de design și caracteristici speciale.

Au predominat materialele texturate, colorate în masă, rezistente la umiditate. De asemenea, vopsele termocronice pentru sticlele de șampanie, care indică temperatura optimă de servire, au fost printre solicitările predominate ale producătorilor. În ultimul an, majoritatea producătorilor de vin au ales un design minimalist pentru produsele lor, cu foarte puține culori.

Compania estimează că tendințele pentru anul viitor vor fi utilizarea materialelor sustenabile, cu componentă biodegradabilă sau cu conținut cât mai ridicat de material reciclabil. Designul minimalist și înnobilările speciale vor face parte, cu siguranță, din conceptul de design al etichetei. Tehnica mozaicului este, de asemenea, o opțiune care va fi utilizată în conceptele viitoare.

”Cele mai multe dintre comenzile pentru etichete de vin se fac la final de vară, început de toamnă, perioadă care se suprapune cu momentul recoltei, când se ambalează vinul de anul trecut și astfel producătorii fac loc pentru noua recoltă. Observăm tot mai accentuat preferința producătorilor pentru materiale prietenoase cu mediul. În general, producția de etichete pentru vin s-a aflat în ultimii ani pe un trend ascendent, și chiar și în ultimul an, un an marcat de multe restricții, mai ales în industria HoReCa, am înregistrat creșteri semnificative ale numărului de comenzi”, a declarat Cristi Nechita-Rotta, director general Rottaprint.

Ce investiții a făcut Rottaprint?

Compania a alocat, anul acesta, investiții totale de 1,5 milioane de euro. Acestea au fost destinate segmentului tehnologic, prin achiziționarea și reînnoirea de utilaje. De asemenea, s-a pus accent și pe îmbunătățirea produselor și pe realizarea acestora în mod sustenabil. Rottaprin are sediul în județul Cluj, localitatea Apahida și deține patru centre logistice, două sunt în Romania în Brașov și Ilfov, iar alte doua sunt în Ungaria și Germania. Compania are peste 280 de angajați și livrează produse în 10 țări din Europa și Asia.