Impeachment, serialul care te ajută să vezi scandalul cu Bill Clinton și Monica Lewinsky prin alți ochi

Antologia American Crime Story continuă în acest an cu Impeachment, un sezon dedicat scandalului cu Bill Clinton și Monica Lewinsky de la mijlocul anilor `90. Show-ul tocmai a beneficiat de primul trailer.

FX a postat online în această săptămână un teaser trailer pentru Impeachment pe care îl poți vedea mai jos. Acesta este al treilea sezon din American Crime Story, o antologie creată de Ryan Murphy în jurul scandalurilor juridice de mare amploare din SUA. Premiera este programată pe 7 septembrie și, deși în SUA va fi disponibil pe FX, sunt șanse foarte mari să fie distribuit în țara noastră prin intermediul Netflix. Nu de alta, dar primele două sezoane se găsesc tot acolo, The People vs. OJ Simpson și The Assassination of Gianni Versace.

Impeachment, scandalul cu Monica Lewinsky și Bill Clinton

Cel mai nou sezon al show-ului lui Ryan Murphy examinează criza din SUA care a dus la prima procedură de punere sub acuzare a unui președinte american în peste un secol. Din câte se pare, perspectiva poveștii va fi prin ochii femeilor din centrul acelei intrigi, Monica Lewinsky (Beani Feldstein), Linda Tripp (Sarah Paulson) și Paula Jones (Annaleigh Ashford).

Fascinantă nu este însă doar povestea pe care s-ar putea să nu o fi văzut niciodată într-un asemenea detaliu, ci și contextul în care s-a petrecut. A fost printre primele cazuri dezbătute mai mult de opinia publică și publicațiile de cancan, decât de un tribunal.

Trailerul nu este unul foarte complicat, dar face o treabă minunată în a te introduce în poveste. Camera este plasată în spatele personajului principal, în ce Monica Lewinsky se perindă pe holurile Casei Albe, spre biroul președintelui Bill Clinton. Cuvintele spuse sunt doar câteva. ”Domnule președinte, domnișoara Lewinsky este aici să vă vadă.”

Impeachment: American Crime Story, după numele său complet, se bazează pe cartea A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President, scrisă de Jeffrey Toobin.