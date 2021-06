Huawei se duce dincolo de 5G și telefoane: cum vrea să devină o companie-cheie în industria auto

Huawei e gigantul chinez cunoscut pentru marca de telefoane, dar și pentru echipamentele pe care le livrează pentru tehnologia 5G. Compania vrea, însă, mai mult de atât.

Huawei caută să producă venituri dincolo de zona telefoanelor și domeniul telecom. Chinezii vor să dezvolte în următorii ani tehnologia pentru mașinile fără șofer, considerată următorul pas după electrificarea industriei auto.

Nu înseamnă, neapărat, că vrea să și scoată pe străzi mașini fără șofer produse sun brandul propriu. Dar vrea să dețină un rol-cheie în producția acestor autovehicule. Planurile sunt extrem de ambițioase.

Huawei vrea să joace și-n industria auto

Huawei e o companie acuzată de puterile occidentale că spionează în favoarea Guvernului de la Beijing prin intermediul echipamentelor sale. Gigantul caută, așadar, să-și asigure și un plan B, în cazul în care veniturile vor scădea considerabil în această zonă.

„Obiectivul echipei noastre este să avem maşinile fără şofer în 2025”, a afirmat, conform Reuters, Wang Jun, directorul diviziei de tehnologii auto a Huawei.

Numeroase startup-uri, producători auto şi mari firme de tehnologie îşi accelerează eforturile în vederea dezvoltării tehnologiei pentru maşinile fără şofer, care ar urma să schimbe semnificativ industria transporturilor. Recent, Reuters anunţa că Huawei intenţionează să producă vehicule electrice sub propriul brand şi ar putea lansa unele modele anul acesta.

E clar că chinezii vor să atace și industria auto, fie în calitate de furnizori esențiali, fie chiar ca jucători în domeniu, pe anumite nișe. Totul se face local.

Huawei Technologies Co Ltd este în negocieri cu firma chineză de stat Changan Automobile şi alte companii auto pentru a utiliza fabricile lor în vederea producerii de vehicule electrice. De asemenea, Huawei discută cu BluePark New Energy Technology, sprijinit de grupul chinez BAIC, fabricarea de modele electrice, susţin mai multe surse.

Piața telefoanelor, la saturație?

Huawei se uită mai atent și spre alte zone după ce vânzările sale de smartphone-uri au scăzut cu 41% în trimestrul patru din 2020, în urma sancţiunilor impuse de autorităţile SUA. În topul principalilor producători de telefoane mobile inteligente, Huawei este acum pe locul cinci, în urma rivalilor chinezi Xiaomi şi Oppo.

Pentru prima dată din 2013, Huawei nu se mai află printre primii patru producători globali de smartphone-uri, conform datelor firmei de cercetare de piaţă Gartner.

Pe ansamblul anului trecut, Huawei s-a situat pe locul trei în topul principalilor producători de telefoane mobile inteligente, în urma Apple şi Samsung. Alte surse au declarat că Richard Yu, directorul diviziei de consum a Huawei, care a ajutat compania să devină unul dintre cei mai mari producători globali de smartphone-uri, se va concentra pe vehiculele electrice, destinate pieţei de masă.

Huawei dezvoltă deja o gamă largă de tehnologii pentru vehiculele electrice şi a format parteneriate cu producători auto ca Daimler AG, General Motors şi SAIC pentru dezvoltarea în comun de tehnologii auto smart. Din 2018 Huawei a accelerat angajările de ingineri specializaţi în tehnologii auto.

Autorităţile de la Beijing vor ca automobilele electrice şi hibride să reprezinte 20% din totalul vânzărilor auto până în 2025, faţă de aproximativ 5% acum.