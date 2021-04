HUAWEI P smart 2021: telefon cu preț corect care livrează mai mult decât te aștepți

Uită-te cât de frumos e afară. Da, a venit primăvara, în sfârșit, iar pe mine mă încântă enorm dintr-un punct de vedere: culorile și lumina. Ce treabă au acestea cu un telefon? Ei bine, telefonul de acum se descurcă excelent să mă ajute să surprind instantaneele pe care le vreau. Acesta e HUAWEI P Smart 2021. Permite-mi să-ți spun câteva cuvinte despre el.

HUAWEI P Smart 2021 e, înainte de toate, un telefon cu un preț excelent. Nu știu de tine, dar eu sunt curios să văd cum reușesc producătorii să țină prețul jos, dar și calitatea la un nivel un pic peste așteptări. În cazul lui P Smart 2021 vorbim, pe scurt, despre un ecran de 6,67 inci FullView, o baterie extra generoasă de 5.000 mAh cu încărcare rapidă, dar și o cameră principală de 48 megapixeli.

Aș putea spune că orice telefon e pentru oricine, dar unele sunt ceva mai potrivite anumitor categorii de utilizatori. În cazul lui P Smart 2021, acesta e în special util tinerilor. Prețul lui e excelent, are hardware și acumulator să ducă sesiuni prelungite de gaming, dar nici capabilitățile pentru fotografie și videografie nu-s de ignorat. La o adică poți privi acest telefon și ca pe un companion smart: bifează bine unde trebuie și nu la un cost mare.

Pe partea foto și video, sunt disponibile următoarele: camera principală de 48 megapixeli, camera de 8 megapixeli ultrawide, una de 2 megapixeli pentru imagini macro și una de 2 MP pentru măsurarea adâncimii de câmp. Interfața intuitivă e aceeași ca pe toate celelalte telefoane HUAWEI și, pe lângă modurile principale, ai și unele suplimentare. Aici aș menționa moving picture să aduci un pic de dinamică în imagini, stickers să adaugi diverse elemente în timp real peste cadru, dar și light painting.

Telefonul se descurcă foarte bine și când lumina nu-i suficientă. Senzorul principal e mare și, odată ce-ai schimbat în Night Mode, deja poți surprinde detalii pe care cu greu le-ai remarca cu ochiul liber. Mai mult, P Smart 2021 dispune și de un sistem AI care identifică ce anume fotografiezi și optimizează setările. În cazul meu mi-a detectat câinele și i-a pus în valoare frumusețea posibil răvășitoare.

Se descurcă la fel de bine și când ai cadre de natură. Componenta AI funcționează și pentru selfie, unde camera e de 8 megapixeli. Iar dacă vrei să faci cuiva un portret decent, schimbi pe Portrait, alegi efectul de defocalizare, declanșezi și ai o imagine care să te încânte. P Smart 2021 e și o unealtă foarte bună dacă vrei să experimentezi cu videografia. Tragi clipuri Full HD atât la 30, cât și la 60 de cadre pe secundă și poți folosi ambele camere principale.

Ziceam și de performanță. Ei bine, ce nu-ți arată prețul e că telefonul are un procesor cu opt nuclee și-o placă grafică care poate face față cu brio jocurilor tale preferate. Totodată, are și 4 GB de memorie RAM rapidă, dar și 128 GB spațiu de stocare ca să nu-ți faci griji unde pui jocurile, aplicațiile și pozele. Dacă nu e suficient, telefonul are și suport pentru carduri microSD până la 512 GB.

Ca să le descarci ai la dispoziție AppGallery, de unde eu mi-am luat un joc de “școală de șoferi” ca să văd dacă mă descurc și digital. Am eșuat, dar poate tu ai mai mult noroc.

Totodată, poți apela și la Petal Search ca să-ți completezi colecția. Indiferent însă de ce joci și ce aplicații folosești, interacționezi cu acestea prin ecranul de 6,67 inci FullView cu rezoluție Full HD+. Imaginile sunt clare, e luminos și acoperă mare parte din fața telefonului. Și ca să nu-ți faci griji de autonomie, nu doar că telefonul are un acumulator de 5.000 mAh, dar are și încărcare rapidă. De exemplu, obții două ore de autonomie după doar 10 minute de încărcare.

Am ajuns și la final, dar nu închei fără să mai menționez asta. Butonul Power are integrat un scanner de amprente ca să-ți ții datele de pe telefon în siguranță. A, și să nu uit. Are și mufă clasică de căști. Mai departe vezi tu dacă-i bun și pentru nevoile tale.

În plus, Huawei lansează luna aceasta Huawei Online Store, unde poți găsi toate categoriile de dispozitive – smartphone, PC & tablete, wearables și audio, și anunță numeroase premii cu ocazia acestei lansări. În funcție de suma achizițiilor făcute în noul magazin online, poți câștiga vouchere în valoare de 3.000 de lei, Mystery Gift Box-uri în valoare de 199 de lei sau premiul cel mare – telefonul pliabil HUAWEI Mate XS.

HUAWEI te premiază și dacă recomanzi pe cineva pentru a-și crea cont sau dacă lași un review produselor pe site sau în comunitatea Huawei. Tot ce trebuie să faci este să te înscrii la newsletter-ul de aici, să îndeplinești condițiile și să ai noroc! Toate detaliile despre campanie și regulamentul de înscriere pot fi găsite pe pagina menționată.