Grammy 2021, lista câștigătorilor: distincțiile primite de Beyonce, Billie Eilish, Taylor Swift și alții

În urmă cu câteva ore, s-a încheiat decernarea premiilor Grammy din acest an. Principalii câștigători au fost Beyonce, Billie Eilish și Taylor Swift.

Beyonce a devenit cea mai premiată femeie din istoria galei, cu 28 de Grammy-uri în total. Folklore, albumul surpriză al lui Taylor Swift, înregistrat în lockdown, a fost clasificat ca cel mai bun album al anului.Odată cu premiul primit duminică, Taylor Swift a devenit prima femeie care a primit trei premii Grammy pentru cel mai bun album în istoria decernării. În trecut, singuri care s-au mai bucurat de asta au fost Stevie Wonder, Frank Sinatra sau Paul Simon.

Eveything I Wanted de la Billie Eilish s-a bucurat de distincția înregistrarea anului.

Cele patru premii Grammy obţinute duminică de Beyonce i-au propulsat palmaresul general la 28 de premii Grammy, doborând recordul feminin deţinut anterior de Alison Krauss. Beyonce a primit premiile Grammy la categoriile interpretare R&B („Black Parade”), pentru cel mai bun videoclip („Brown Skin Girl”) şi pentru colaborarea cu Megan Thee Stallion la piesa „Savage”, recompensată la categoriile cea mai bună piesă rap şi cea mai bună interpretare rap.

Câștigătorii celor mai importante premii îi poți vedea mai jos:

– Albumul anului: „Folklore” – Taylor Swift

– Înregistrarea anului: „Everything I Wanted” – Billie Eilish

– Piesa anului: „I Can’t Breathe” – compusă de Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, interpretare H.E.R.

– Cel mai bun nou artist: Megan Thee Stallion

– Cea mai bună interpretare pop duo/grup: „Rain On Me” – Lady Gaga şi Ariana Grande

– Cel mai bun album pop: „Future Nostalgia” – Dua Lipa

– Cea mai bună interpretare rock: „Shameika” – Fiona Apple

– Cea mai bună interpretare rap: „Savage” – Megan Thee Stallion featuring Beyoncé

– Cel mai bun albumm rock: „The New Abnormal” – The Strokes

– Cel mai bun album country: „Wildcard” – Miranda Lambert

– Cel mai bun album contemporan de muzică creştină: „Jesus is King” – Kanye West

– Cel mai bun videoclip: „Brown Skin Girl” – Beyonce, Blue Ivy, WizKid

Ca referință, câștigătorii premiilor Grammy sunt aleși prin vot de cei aproximativ 11.000 de membri ai Recording Academy din SUA.