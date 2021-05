Cât de mare e Google, de fapt: cum funcționează mașinăria de făcut bani din spatele gigantului online

Google e un gigant în mediul online și a ajuns să controleze aproape totul din această poziție. N-ar fi ajuns aici fără ca serviciile sale să nu fie folosite de miliarde de oameni de pe planetă. Dar ca să înțelegi cum de a ajuns o companie uriașă, trebuie să privești întregul tablou. Unul care valorează sute de miliarde de dolari.

Google e o companie de care e imposibil să nu fi auzit. Fie că folosești serviciul de email, fie că ai instalat browserul Chrome, că folosești Android sau, pur și simplu, cauți orice pe motorul de căutare cu același nume – e parte din viața. Nu-i de mirare așadar că vorbim de o companie care a reușit să crească într-un ritm accelerat.

Și e loc și de mai mult.

Google e parte din grupul Alphabet, care are o capitalizare de piață de 1,5 trilioane de dolari. Dacă ți-e greu să înțelegi atâtea zerouri – află că e vorba de 1.500 de miliarde de dolari. E o companie care se bate cu alți giganți din domeniu ca Apple, Microsoft sau Amazon.

Dar un imperiu se construiește în timp. Iar principalul motor care a făcut din Google un gigant are un singur nume: reclamele de orice fel.

Mina de aur a Alphabet

Google e cea mai importantă companie din Alphabet, cea care generează cea mai mare parte din veniturile și profitul grupului. E o compania prezentă în cam tot ce înseamnă internet și inovație azi: motor de căutare, telefoane, inteligență artificială, mașini autonome și sistem inteligent de sănătate.

Iar banii, cum spuneam, vin din reclame. Nu numai de acolo, dar e principala direcție pe care s-a ridicat gigantul.

În 2020, Alphabet a avut venituri de aproape 183 de miliarde de dolari. Din această sumă, 147 de miliarde de dolari – adică peste 80% – sunt bani generați de reclamele de pe Google. Compania e încă lider de piață când vine vorba de online advertising și nu numai că se va menține acolo, dar poate mai mult de atât.

Analiștii eMarketer, citați de CNBC, cred că aproape 30% din banii cheltuiți de companii pentru reclame în mediul digital în 2021 se vor duce, ai ghicit, fix către Google. Abia apoi vine Facebook – cu o cotă de 24%, iar pe locul al treilea sunt chinezii de la Alibaba – undeva la 9% cotă.

Cum se fac banii la Google

Mecanismul din spatele acestei mașinării de făcut bani nu e foarte complex, dar este atât de bine implementat încât nu prea poate da greș.

Căutările de pe internet reprezintă unul din brațele cele mai puternice ale Google. Cifrele pe 2020 arată că, doar din căutări, compania a reușit să aduce 104 miliarde de dolari. Și nu e vorba doar de căutările făcute prin celebrul Google Search.

Intră aici și diverse bunuri, servicii, locații și alte lucruri de interes pe care utilizatorii din toată lumea le-au căutat prin intermediul Gmail, Google Maps sau chiar din aplicația Play Store. De asemenea, căutările pe diverse subiecte care au dus către diverse site-uri de știri au umplut conturile companiei, din moment ce Google intermediază apariția de reclame sau bannere pe diversele site-uri.

Cu cât se dau mai multe click-uri acolo cu atât compania încasează mai mulți bani. Iar advertiserii plătesc pentru asta, tocmai pentru că știu că astfel de campanii le aduce trafic. Trafic ce poate însemna vizualizări pe un anumite site, platformă sau conținut sau chiar cumpărare de produse din magazinul propriu.

Și sumele variază.

Uite un exemplu, ca să înțelegi despre ce e vorba: un avocat poate plăti mii de dolari pentru ca firma lui sau serviciile oferite să apară în cât mai multe căutări sau să fie afișate ca banner pe diverse site-uri. Asta pentru că poate atrage clienți care plătesc, la rându-le, onorarii de zeci de mii de dolari poate.

Dar e valabil și pentru o firmă mică, ce vinde bunuri ieftine. În cazul ei, investiția în reclame digitale e mult mai mică pentru că și sumele întoarse sunt mult mai mici.

Google știe asta și caută să ciupească de peste tot, fără excepții.

Gigantul, pregătit să îngroape publicitatea clasică?

Mulți analiști se aruncă să răspundă afirmativ la întrebarea de mai sus. E clar că totul se întâmplă acum în online, iar asta se vede din orice statistică ai studia. Publicitatea stradală a fost îngropată, încet dar sigur, de cea din reviste și ziare. Aceasta, la rândul ei, a fost îngropată pe măsură ce oferta a devenit diversificată în materie de televiziune și radio. Și acum, se pregătește următorul pas.

Cheltuielile pentru publicitate online cresc de la un la altul. Și de acest lucru nu pot profita decât giganții ca Google. Dar și alții, după cum arată analiștii eMarketer.

”Există o anumită tendință care arată că Google începe să piardă un pic din cota sa de piață pe partea de căutări, pentru că advertiserii se orientează acum și spre căutări prin intermediul Amazon, nu doar prin Google sau Bing. Se întâmplă în timp ce vorbim, s-a întâmplat și mai mult în pandemie și o chestiune care o să dureze: cererea de bunuri și servicii digitale n-are cum să se ducă altfel decât în sus”

Nicole Perrin, analist eMarketer

Din fericire pentru business-ul Google, gigantul are la dispoziție multe pârghii.

Google Maps, YouTube și altele, lopețile care învârt banii

Analiștii au observat că Google Maps e, în acest moment, unul dintre serviciile cel mai slab monetizate, chiar dacă permite publicarea de anunțuri din 2019. Dar nu va rămâne așa. Varianta free, adică fără abonament și servicii și funcții premium, le permite advertiserilor să cumpere reclamă și acolo, dar targetarea, adică țintirea utilizatorilor, nu e atât de agresivă.

Dar Maps are aproximativ 1 miliard de utilizatori activi lunar și este actualizat de zeci de mii de ori pe zi. E un efort care trebuie susținut cumva.

Se estimează că, până în 2023, Maps va produce undeva la 11 miliarde de dolari venituri anual. E o sumă uriașă.

Lucrurile stau un pic altfel când vine vorba de Google. Platforma video a adus în 2020 venituri în valoare de 20 de miliarde de dolari – 13% din totalul încasărilor făcute de Google din reclame. Dar ritmul de creștere e accelerat – încasările din primul trimestru al lui 2021 s-au dus deja la 6 miliarde de dolari, față de 4 miliarde de dolari pentru aceeași perioadă a anului trecut.

Și totul e posibil datorită creatorilor de conținut care s-au mutat acolo. Cei care vor să facă bani trebuie să permită YouTube să insereze reclame în conținutul lor. Iar dacă munca lor adună miliarde de vizualizări, dincolo de banii pe care-i primesc, un procent semnificativ merge la platformă.

Cu cât conținutul de acolo e mai atractiv cu atât mai mulți bani încasează creatorii și YouTube. Pentru a fi eligibil la monetizare, un canal YT trebuie să adune cel puțin 4.000 de ore de vizionare în ultimele 12 luni și să aibă cel puțin 1.000 de abonați. Banii pe reclame sunt cheltuiți prin AdSense, Google Ad Manager și alte surse aparținând YouTube, care presupun inclusiv plasarea directă de produse.

Datele tale, banii lor

Trebuie menționat că nimic n-ar fi posibil fără datele personale, un subiect atât de tare dezbătut, dar pe care nimeni nu-l aprofundează cu adevărat.

Data is the new oil – spune o vorbă, cu referire la faptul că informațiile personale și comportamentul de consum reprezintă, în zilele noastre, marea avuție a giganților tech. Și Google nu face, evident, deloc excepție. Colecteză extrem de multe date – numite informații de telemetrie. E vorba de un sistem care trimite frecvent informații de pe telefon către producătorul sistemului de operare, fără ca utilizatorii să știe mereu acest lucru.

Toți cei care au propriul sistem de operare fac asta: de la Google la Apple și până la Microsoft. Teoretic, ele au rolul de a îmbunătăți sistemul. Cu alte cuvinte, sistemul de operare știe ce faci pentru ca ulterior să poată îmbunătăți acest lucru pentru o experiență personală cât mai plăcută. Dar volumul de date nu e folosit doar pentru asta.

De multe ori, aceste informații ajung la companii terțe, care dezvoltă diverse strategii de marketing pe baza lor. Asta înseamnă, între altele, că tot ce faci online e folosit pentru a te face să cumperi și mai mult și să consumi mai multe bunuri și servicii.

Tabloul complet arată acolo o formă de captivitate.

O captivitate care aduce miliarde de dolari companiilor mari din domeniu. Atât timp cât nu renunți la internet și, să fim serioși, nu prea poți face asta în era digitală, nimic nu se va schimba.

Dar măcar e bine să fii conștient de acest lucru.