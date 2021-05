Globurile de Aur, sub semnul întrebării: Tom Cruise deja și-a înapoiat premiile, iar gala din 2022 a rămas fără un post TV

Ediția din 2022 a Globurilor de Aur s-ar putea să nu mai aibă loc, având în vedere protestele mai multor vedete de la Hollywood față de organizatori, începând cu Tom Cruise. Chiar și dacă se va desfășura, evenimentul este boicotat de Netflix, Amazon și WarnerMedia (HBO).

În teorie, au existat de mult timp probleme cu Hollywood Foreign Press Association din cauza lipsei diversității din rândul membrilor. Pentru că a devenit evident pentru toată lumea că problema nu se va remedia curând, poate niciodată, rețeaua americană de televiziune NBC a anunțat luni că nu va mai difuza ceremonia Globurilor de Aur din 2022. Argumentul din spatele deciziei a fost simplu și a venit după o serie de critici cu privire la lipsa diversității și scăpării etice în rândul grupului care acordă premiile anuale pentru film și televiziune, relatează Reuters.

Anunțul NBC a venit la aproximativ o săptămână după ce Asociația Presei Străine de la Hollywood, organizația care decernează premiile și stabilește câștigătorii, a anunțat că va recruta mai mulți membri de culoare și va face mai multe modificări în anul următor. Din păcate, administrația postului TV care ar fi urmat să transmită evenimentului a spus că reformele nu au fost suficient de rapide. ”Considerăm cu tărie că HFPA are nevoie de timp pentru a o face corect. Ca atare, NBC nu va difuza Globurile de Aur din 2022″, a spus NBC. ”Presupunând că organizația își pune în practică planul, sperăm că vom fi în măsură să difuzăm spectacolul în ianuarie 2023″, se mai arată în același document.

Protestul împotriva Globurilor de Aur s-a extins și de partea actorilor, cu Tom Cruise. Faimosul actor a înapoiat cele trei trofee Globul de Aur, în semn de protest faţă de lipsa de diversitate în interiorul Asociaţiei Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association – HFPA), scrie Variety, potrivit News.ro. Ca referință, el a obținut premiile returnate pentru „Born on the Fourth of July” (cel mai bun actor, dramă), „Jerry Maguire” (cel mai bun actor, comedie sau musical), şi „Magnolia” (cel mai bun actor în rol secundar).

Gestul lui Tom Cruise vine după ce mai multe actori importanți, precum Scarlett Johansson și Mark Ruffalo au solicitat industriei de la Hollywood să se distanțeze de Asociația care decernează Globurile de Aur, până la implementarea unor reforme substanțiale.