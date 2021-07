Ghișeul.ro se modernizează: cum îți promit autoritățile că vei plăti mult mai simplu taxele și impozitele

Autoritatea pentru Digitalizarea Românei promite mai multe schimbări pentru platforma Ghișeul.ro. În teorie, lucrurile arată bine.

Ghișeul.ro, platforma pe care-ți poți plăti taxele și impozitele de la distanță, va suferi câteva schimbări în perioada următoare. Planul Autorității pentru Digitalizarea României – ADR – prespune ca această platformă să fie interconectată cu altele private.

Practic, serviciul online al statului va colabora și cu alte platforme private de plăți și servicii. Era nevoie de o astfel de schimbare pentru că, spune ADR, se observă numărului de servicii publice și a tipurilor de plăți disponibile în platformă. Pentru a ușura și mai mult posibilitatea cetățenilor de a relaționa online cu instituțiile – este oportun ca Ghișeul.ro să se interconecteze cu platforme private, cu respectarea unor condiții prealabile.

„Ghișeul.ro este livrabilul cel mai de succes al ADR. Rezultatele platformei nu se bazează doar pe numărul de utilizatori. Foarte importante sunt și serviciile publice pentru care se pot face plăți fără crearea unui cont. Comparativ cu perioada aprilie-iunie din 2020, am înregistrat în acest an o creștere de 228% a numărului de tranzacții și de 195% a valorii sumelor plătite prin Ghișeul.ro. De aceea, am hotărât să ducem Ghișeul.ro la nivelul următor, permițând interconectarea platformelor private de plăți și servicii cu Ghișeul.ro. Prin diversificarea opțiunilor de plată, aducem Ghișeul.ro tot mai aproape de cetățean”, a spus Octavian Oprea, președintele ADR.