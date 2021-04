Gaming cât ține banda: pentru super jocurile momentului ai nevoie doar de internet, nu și de un OZN de PC

Am citit undeva, cândva, că important e să te bucuri de orice moment. Ceea ce-mi pare un pic incorect, pentru că unele lucruri merită mai multă bucurie decât altele. Așa e cazul cu ce-am să-ți zic acum despre ce a mai făcut Nvidia cu serviciul GeForce NOW la un pic peste un an de la lansare.

În februarie 2020 Nvidia m-a făcut să-mi golesc coșurile din magazine online și să curăț ce-am pe wishlist și compania nici măcar nu știe. Ideea e că până acum un an, cu o cadență aproape trimestrială, mă interesam de ce hardware mai e nou și, în special, de ce hardware nou și bun am bani.

Porneam de la acele componente pe care le-aș fi vrut: cea mai nouă placă video, cel mai spațios SSD și cea mai rapidă memorie RAM. Apoi făceam două tipuri de liste: cea pe care mi-o permit și cea excepțională. Din fericire, n-am mers înainte cu niciuna dintre ele, deși mereu închideam căutările cu regretul că fie n-o să pot juca diverse jocuri noi pe care le vreau, fie că o să ajung în punctul în care o să-mi displacă un joc doar pentru că nu duce echipamentul.

În fine, nu ești aici să discutăm despre ce mi-am luat și, mai ales, ce nu mi-am cumpărat.

Ideea e că în februarie 2020 Nvidia a deschis publicului porțile GeForce NOW. La un pic peste un an se apropie de 10 milioane de membri, a lansat un update și-a listat chiar și jocul care face sau desface familii: Monopoly. Dacă n-ai încercat până acum ce oferă platforma, acesta ar fi un moment excelent.

Eu am devenit membru pe platformă în 2021, când mi-am zis că e cazul să-mi redescopăr pasiunea pentru gamingul pe PC. Doar că n-am un PC high-end, ci un laptop și un telefon. Telefonul se descurcă excelent, laptopul e cumva pe la mijloc. În fine, nu contează performanța lor, că aceasta e fantezia GeForce NOW.

Eu am început lejer, cu un Team Fortress 2. Cum zici, că-i prea vechi? Posibil, dar este unul dintre jocurile care m-au încântat prin grafică și gameplay. Am băgat contul de Steam și i-am dat drumul. Bine, înainte de asta am mai făcut ceva: mi-am testat internetul, că n-am neapărat încredere în ce-mi promite furnizorul. În GFN poți alege calitatea transmisiunii: echilibrat, economisire de date, competitiv sau personalizat. Eu am ales direct competitiv și-am dat un test care a ieșit bine, dar am descoperit că latența nu-i chiar ce trebuie. Dar pentru majoritatea jocurilor pe care le-am încercat a fost în regulă.

Team Fortress 2 e așa cum mi-l aduceam aminte, așa că am mers și mai mult pe nostalgie și-am ajuns la Counter-Strike. Prima dată când am descoperit jocul acesta nu pot spune că aveam un calculator performant. De fapt, nici n-aveam calculator, jucam la internet cafe. Acum, în 2021, l-am redescoperit cu aceeași bucurie, mai ales că l-am rulat fără probleme pe laptop și apoi am făcut un test chiar și pe telefon, să văd cum se descurcă.

Și ideea asta e destul de importantă: să poți juca și pe laptop, și pe telefon fără vreo bătaie de cap. Pentru mine a mai fost o ocazie. Că am trecut prin jocurile de acum câțiva ani nu-i nimic special. Titluri ca Team Fortress sau Counter-Strike pot fi instalate pe majoritatea echipamentelor. Ce-am vrut eu în mod special a fost un joc în care să fiu 100% implicat. Și cred că l-am găsit sub forma Imperator: Rome. Nu-i chiar titlul senzațional cu care te-ai putea lăuda, dar e ceva fascinant să trăiești, fie și digital, într-o lume în care n-ai nicio șansă să ajungi.

E disponibil pe GFN prin Steam. L-am tras în biblioteca mea și i-am dat drumul. Și uite cum, câteva nopți la rând, m-am trezit în “Cizmă” conducând un imperiu pe drumul său spre mai bine (cred). Am descoperit în lumea asta de-acum 2.000 de ani și nuanțe educative, cum ar fi când Senatul nu mi-a votat planul de-a porni un război. E fascinant, în egală măsură, că într-un astfel de joc m-am trezit că miza de-a construi un imperiu imens e greu de atins când trebuie să te preocupi de tot felul de lucruri mici care, în esență, compun o societate. Desigur, nici asasinatele nu sunt prea departe. Bătaia mea acum e ce fac cu triburile care nu-mi prea respectă deciziile. Dar asta să fie grija mea, hai să-ți zic ce mai poți găsi pe GeForce NOW.

Peste 800 de jocuri și apar titluri noi în fiecare joi

Legat de ce ziceam mai sus cu planul meu de a-mi cumpăra un PC nou, petreceam foarte mult timp pe mediul de stocare. La plăci video, procesoare, memorii RAM situația e mult mai simplă. Dar pe ce ții un joc de zeci de giga? Un SSD, dar de cât? Un SSD, dar la cât? Tocmai de-aia îmi pare cu atât mai impresionant că, într-un an, Nvidia a pus deja pe GeForce NOW peste 800 de jocuri. În 2020, a avut o medie de cam 10 jocuri noi pe săptămână, inclusiv titluri ca Cyberpunk 2077.

Recent am dat și peste Worms Reloaded. Seria asta a fost una dintre cele mai distractive acum un deceniu și e ceva plăcut să descopăr acum că jocul mai e accesibil chiar și în 2021. Ce voiam să zic aici e că Nvidia a lucrat și la GFN Thursday și anul acesta vrea să adauge cam 15 jocuri, în medie, pe săptămână. Odată ce ți-ai configurat contul, aceasta e categoria la care să fii atent în fiecare joi și să profiți de ce titluri noi apar acolo, ca să-ți completezi colecția.

La ultima strigare am remarcat așa: Overcooked! All You Can Eat (ce titlu excelent pentru aceste vremuri, nu?), Worms Reloaded, Wrench – ca să îți explorezi talentul de mecanic auto pe super mașini, dar și Railroad Corporation ceea ce, recunosc, a intrat deja pe lista mea, că mereu am visat să devin un fel de magnat în căi ferate. Poate mi se trage de la Monopoly. Și, că tot am adus vorba, pe GeForce NOW există și Monopoly Plus, chiar dacă nu-ți garantează nimeni că tu n-o să ieși pe minus.

Nvidia a mai anunțat și că îmbunătățește opțiunea de conectare a conturilor pentru anumite jocuri de pe platformă și, ca viteza să fie cât mai mare, ținta e să reducă timpul de încărcare la jumătate și ar face asta printr-o preîncărcare a jocurilor. În următoarele două luni vor fi live și aceste noutăți.

Ca să ai acces la toate aceste jocuri, și la cele care vor mai veni, Nvidia propune un nou tip de abonament: Priority. Acesta costă 9,99 dolari pe lună sau 99,99 dolari pe an și două caracteristici sunt importante: ai acces cu prioritate la servere și calitățile acelea spectaculoase puse în evidență de tehnologia RTX.

Gaming pe orice dispozitiv ai aproape — Un detaliu la fel de important e că acel cont poate fi folosit pe-o multitudine de dispozitive, de la laptopuri și desktopuri mai vechi până la telefoane, tablete, chiar și Chromebookuri. Da, poți accesa sute de jocuri de pe MacBook, iPhone, iPad, telefoanele cu Android și asta fără bătăi de cap. Funcționează chiar și în browser pe pagina play.geforcenow.com. Există chiar și recomandări de gamepaduri și alte periferice pe care să le folosești.

Prima dată când am auzit de noul tip de cont, m-am raportat la ce știam deja: calculatorul pe care voiam să mi-l fac. În cea mai austeră configurație mă ducea la circa 1.500 de dolari și n-ar fi rulat cele mai bune jocuri care urmau să fie lansate după ce eu l-am făcut. Altfel, pe GeForce NOW, cu banii ăștia, aș avea de jucat vreo 15 ani de acum înainte. Și pe cele mai bune echipamente. Că tot am adus vorba de asta, Nvidia a mai adăugat ceva nou în update.

Streaming mai bun și dezvoltarea infrastructurii de servere

La un an și un pic de GFN, Nvidia a îmbunătățit semnificativ și calitatea streamingului. Și face asta prin VSync. Pe scurt, funcționează așa: rata de refresh a jocului care rulează pe server e optimizată la 60 sau 59,94 Hz ca să se potrivească cu tehnologia ecranului pe care tu-l ai pe echipamentul personal. Asta se traduce astfel: jocul nu se mai “împiedică” și latența e mult îmbunătățită. Iar Nvidia susține că pe conexiunile mai proaste are și-o tehnologie adaptivă de de-jitter ca să crească bitrate-ul și, implicit, calitatea a ceea ce vezi și experimentezi.

Și, desigur, ce-ar fi un serviciu ca GeForce NOW fără servere? N-ar fi, dar asta e evident. Așa că Nvidia a anunțat atât creșterea capacității, cât și numărului de data centere. Unul nou e în Phoenix, Arizona, apoi e primul Canada, chiar în Montreal, iar acestea ar trebui să fie operaționale anul acesta. Mai aproape de noi a fost anunțat unul pentru Turcia, iar mai partea cealaltă de lume sunt deja discuții pentru Arabia Saudită și Australia. Nvidia continuă dezvoltarea în zona asta prin GeForce NOW Alliance, adică parteneriate pentru data centere regionale, cu suport local pentru limbă și monedă.

Dacă n-ai făcut până acum pasul către GeForce NOW, noutățile de-acum pot fi acel ghiont. Motivația, în cazul meu, a fost să am acces la jocuri fără să plătesc pe hardware. Plus că e ceva spectaculos să te gândești că într-un timp extrem de scurt pornești pe propriul laptop sau PC un Witcher 3, un Cyberpunk 2077, un Assassin’s Creed sau Far Cry.

Și dacă o încerci serviciul, îți recomand și categoria cu jocuri indie. E ceva foarte plăcut în a experimenta cu titluri pe care, poate, nu le-au găsit prea mulți oameni și cu care poți construi tu o legătură. Project Winter are o grafică excelentă, componentă de multiplayer și-o provocare: supraviețuirea în pădure.

Altfel, nu strică să pui pe listă și următoarele: orice din seria Assassin’s Creed, S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat, Cyberpunk 2077, Dead or Alive 6, Deus Ex: Human Revolution, Far Cry 5, Tomb Raider II și WRC 9 FIA World Rally Championship.