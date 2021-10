Galaxy S21 Ultra, bun de filme: cât de spectaculos este primul lung metraj cu un telefon Samsung

Galaxy S21 Ultra, vârful de gamă de la Samsung a fost încă de la lansare apreciat pentru performanțele sale foto-video. Acesta fiind dotat cu cel mai capabil și versatil pachet de captură și filmare de pe un telefon mobil, în momentul de față, cel puțin din „universul” Android.

Samsung Electronics a anunțat recent faptul că va colabora cu regizori de film pentru a înregistra, în întregime filme pe Galaxy S21 Ultra. Compania este în parteneriat cu regizorul britanic Joe Wright, cunoscut pentru munca sa la Pride and Prejudice și Atonement.

Primul lung metraj filmat cu Galaxy S21 Ultra

Campania va începe cu Princess & Peppernose, în regia lui Joe Wright. Acest film muzical folosește atât coregrafie live-action, cât și o marionetă.

„Am ales să îmbrățișăm obiectivul mai larg, ceva ce nu mai făcusem până acum […] Mutarea pentru prim-planuri cu același obiectiv pe care l-am folosit pentru fotografii mai largi i-au conferit filmului un aspect și un sentiment foarte specific, un fel de calitate fantomatică, halucinantă și ne-a dus înapoi la timp filmând cu un Super8.” menționa un specialist din echipa de filmare a filmului Princess & Peppernose.

Un alt film, care va fi înregistrat cu Galaxy S21 Ultra este regizat de viitorul regizor chinez Sha Mo, cunoscut pentru Love Will Tear Us Apart și My Huckleberry Friends . „Sha Mo a folosit Galaxy S21 Ultra 5G pentru a captura imagini pentru noul său film Kids of Paradise , o privire poetică asupra conflictelor dintre copiii dintr-o mică școală de la țară. Pentru a surprinde povestea, Sha Mo s-a bazat pe Mode’s Director de la Galaxy S21 Ultra pentru a înregistra trei fotografii diferite simultan, pentru o experiență de filmare intuitivă, aproape profesională.”

Samsung intenționează să extindă parteneriatul cu mai mulți regizori de film din întreaga lume, pentru a continua să prezinte camerele emblematice ale smartphone-urilor Samsung.

Ambele filme vor fi prezentate la Festivalul Internațional de Film din Busan din Coreea de Sud, care va avea loc luna aceasta.