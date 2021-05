Gadgetul cu două ecrane, bun de gaming ca pe Xbox: anunțul Microsoft despre Surface Duo

Microsoft trece la nivelul următor cu noul său telefon pliabil – Surface Duo. Iată cum te folosești de noul gadget cu două ecrane ca și cum ai sta pe Xbox.

Microsoft a lansat recent Surface Duo – un telefon pliabil care, desfăcut, aduce chiar cu o tabletă. E o nișă pe care s-au dus deja și alți mari producători, dar compania fondată de Bill Gates caută să ducă lucrurile mai departe. Vrea să transforme acest gadget într-un veritabil dispozitiv similar cu o consolă de joc.

Microsoft a venit cu noi funcții de touch, extrem de friendly pentru utilizatorul de telefon. Acestea sunt disponibile pentru mai bine de 50 de titluri din Xbox Game Pass. E vorba, practic, de jocuri optimizate special pentru Surface Duo.

Iar lista cuprinde unele dintre cele mai cunoscute – de la GTA 5 până la Sea of Thieves și Gears 5.

Surface Duo de la Microsoft, mini-consola de jocuri din buzunar

Jocurile optimizate pentru a putea fi jucate direct din ecran, grație tehnologiei touch-screen, îți oferă aceeași experiență ca pe un controller. Cu alte cuvinte, simți ca și cum ai manevra butoane reale, fizice.

Cei care au testat noile funcții susțin, însă, c-ar mai fi lucruri de îmbunătățit. Testele făcute de cei de la Engadget arată că există ceva probleme legate de partea software, mai ales în Compose Mode. Dar Microsoft ar putea rezolva lucrurile astea curând, pe măsură ce capătă experiență în zona jocurilor pe tabletă sau telefon.

Noua tabletă pliabilă Surface Duo – care e, de fapt, un telefon mai mare, are un preț de achiziție de 1.399 de dolari. E un gadget format din două ecrane separate pe care îl poți folosi similar cu o carte. Cele două ecrane sunt conectate printr-o balama la 360 de grade. Dacă îl pliezi către exterior complet, îl poți folosi ca pe un smartphone obișnuit, cu două ecrane.

Dacă vrei să te uiți la un film pe masă, unul dintre ecrane poate funcționa ca un stand.

Surface Duo are o singură cameră foto, unitate de 11 mpx cu zoom digital 7x, filmare 4K la 60fps și stabilizare electronică EIS. Are conectivitate 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, un port USB-C 3.1 și baterie de 3577 mAh care se încarcă la 18W cu adaptorul din cutie. Telefonul are o grosime de doar 4.8 mm atunci când este deschis sau 9.9 mm închis, iar greutatea ajunge la 250 grame.