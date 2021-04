Funcția din Chrome care te ajută să colaborezi mai eficient: trimiți linkuri către un paragraf din pagină

Google Chrome continuă să fie cel mai popular browser de pe mapamond, iar acest detaliu se datorează micilor detalii care îți fac viața mai ușoară, precum cele introduse în Chrome 90.

Deja de câteva zile, Google Chrome a ajuns la versiunea cu numărul 90. Dacă nu o ai deja, accesează meniul din dreapta sus cu cele trei buline, accesează Help și fă un click pe About. Browserul va descărca automat ultima versiune și îți va solicita să-l repornești.

Printre alte noutăți, Chrome 90 îți va permite să trimiți un link unui prieten sau colaborator către un anumit paragraf selectat din interiorul unei pagini web. Astfel, vei fi de zece ori mai eficient când partajezi articole sau pagini de wikipedia din care te interesează doar o anumită bucată.

Mecanismul este cât se poate de simplu și implică să selectezi câteva cuvinte sau un paragraf dintr-o pagină web. Faci click dreapta pe selecție, iar din meniul contextual, alegi ”Copy link to highlight”. Rămâne după aceea doar să lipești linkul copiat în aplicația preferată de chat, într-un mesaj sau email.

Ca să îți dai seama dacă trucul a funcționat sau nu, la final vei vedea că se încheie cu un #. După ce faci click pe link și se încarcă pagina web, te va duce la bucata din text selectată, în locul de începutul paginii web.

Este important de reținut că noua funcție nu este momentan accesibilă pentru toată lumea care a instalat Chrome 90, dar nu ar trebui să dureze mai mult de câteva zile până când se va propaga la nivel global. În final, ar trebui să funcționeze la fel de bine în Chrome pe Android și desktop (Windows, Linux, Mac). Pe iOS, funcția este prezentată ca ajungând ”în curând”.

starting with Chrome 90, you can link people to a highlighted part of a page ✨🔗 I am going to use this all the timehttps://t.co/PRHpqKKgMv. pic.twitter.com/Q7r2AVfMKQ

— Adrienne Porter Felt (@__apf__) April 16, 2021