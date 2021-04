Google Chrome 90, actualizarea pe care nu trebuie să o ratezi dacă îți pasă de securitate

Google Chrome 90 face tranziția pe care gigantul din Mountain View o pregătește de ceva vreme. Este vorba de sporirea semnificativă a securității online.

Un număr important dintre site-urile de pe internet oferă atât o versiune HTTP, cât și HTTPS. Dincolo de particularitățile tehnice din spatele celor două standarde Hyper Text Transfer Protocol, important este că traficul de date poate fi interceptat cu ușurință în cazul HTTP, dar nu este cazul de așa ceva la HTTPS.

De acum înainte, după ce ai făcut actualizarea la Chrome 90, browserul va accesa în mod implicit versiunea HTTPS a oricărui site pe care îl tastezi în bara de adresă sau îl accesezi prin intermediul rezultatelor din Google. Compania americană a făcut eforturi mari în ultimul deceniu pentru a grăbi adopția HTTPS, iar acesta este doar cel mai recent pas pentru a spori securitatea traficului tău online.

Conform datelor obținute de Bleeping Computer, saltul la Chrome 90 ar fi trebuit să se producă ieri, dar a fost amânat din cauza unei vulnerabilități importante de securitate descoperită de curând în cadrul competiției Pwn2Own. Din câte se pare, a fost remediată și acea gaură de securitate între timp.

Google a dezvăluit încă din luna martie a acestui an că va face tranziția cu Chrome la HTTPS începând cu versiunea 90 a browserului, insistând asupra faptului acest protocol de comunicații a devenit, între timp, cel mai folosit de pe mapamond. În plus, sporește securitatea și îmbunătățește nivelul de intimitate online al persoanelor care petrec timp pe internet. În plus, sporește viteza inițială de încărcare a site-urilor care suportă acest standard.

Pe iPhone și iPad, va mai dura un pic până vom vedea această schimbare în Chrome. Pe Android, pe PC și Mac, însă, saltul ar trebui să se producă azi, mâine, cu condiția să-ți mai și închizi browserul din când în când pentru a-i permite instalarea actualizării automate.

Ca un detaliu important pe partea de divertisment, Chrome 90 integrează suportul nativ pentru decodarea conținutului video în format AV1, un standard adoptat în urmă cu ceva timp și de către Netflix.