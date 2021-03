Funcția de pe iPhone grație căreia nimeni nu știe unde ești: cum te asiguri că nu ești urmărit

iPhone pregătește o nouă funcție care pică la fix în cazul în care crezi că ești urmărit la tot pasul de altcineva. Update-ul e pregătit pentru noua versiune iOS 14.5.

Apple pregătește un update important la iOS 14.5 și vine cu o funcție care nu mai lasă pe nimeni să te urmărească. Specialiștii au observat că în varianta beta a noului update, aplicația Find My se bucură de câteva îmbunătățiri. E vorba de o nouă funcție de siguranță care te ține departe de urmăritorii nedoriți.

Mai exact, îți permite să vezi dacă nu cumva aplicația, menită să te ajute să-ți găsești telefonul, vine la pachet și cu instrumente de urmărire la care are acces altcineva. E vorba de funcția “Item Safety Alerts”, care îți va trimite o notificare în cazul în care observă un ochi străin. Dacă există așa ceva, atunci poți dezinstala sau îndepărta dispozitivul străin, scriu cei de la 9to5Mac.

Funcția pare gândită pentru situația în care un device compatibil cu aplicația Find My e ascuns într-un buzunar sau rucsac pentru ca persoana în cauză să poată fi urmărită. Odată cu update-ul la iOS 14.5, sistemul te va avertiza automat dacă un dispozitiv necunoscut îți poate vedea locația și, pe cale de consecință, îți poate urmări fiecare mișcare.

Something I hadn’t considered before: new beta includes a Item Safety setting in Find My. This is how Apple is trying to prevent ‘stalking’ with AirTags. If someone secretly hides a tag in your possessions, your phone will notice and warn you about it. pic.twitter.com/NVJyAZlthw

— Benjamin Mayo (@bzamayo) March 4, 2021