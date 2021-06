FOTO-VIDEO Dacia, imagini oficiale: iată cum arată Duster facelift, cea mai nouă versiune a constructorului

Dacia a prezentat primele imagini oficiale cu Duster facelift, cea mai nouă versiune a SUV-ului lansat în 2010.

Dacia a venit marți cu primele imagini ale versiunii facelift a Duster. E vorba de un model care aduce îmbunătățiri pentru a doua generație a SUV-ului, lansată în 2017.

Constructorul susține că noul Duster va fi comercializat din septembrie 2021 în versiunile 4×2 și 4×4 și prezintă noutățile la capitolul design, dar și la consola centrală.

Mașina va fi disponibilă și într-o nouă culoare: portocaliu. Din punct de vedere mecanic, marea noutate o reprezintă prezența cutiei de viteze automate EDC cu 6 trepte. Aceasta este disponibilă pe versiunea cea mai puternică a noului Duster, cea echipată cu motorul TCe 150.

Noul Duster dispune de motorizări diesel și benzină, dar și de alimentare mixtă benzină-GPL, după cum urmează:

Diesel:

Benzină :

Alimentare mixtă benzină-GPL : ECO-G 100 în varianta 4×2 cu cutie de viteze manuală cu 6 trepte.

Lansat pe piață în anul 2010 la prețul unei mașini de oraș, Duster a creat o mare surpriză în segmentul SUV. O adevărată revoluție marca Dacia Design-ul său evoluează, în special la nivelul blocurilor optice și al calandrului, conferindu-i un plus de personalitate și asigurând totodată o diminuare a emisiilor de CO2.

La interior, noul Duster dispune de acum de o consolă centrală înălțată, prevăzută cu o cotieră culisantă. Tot la capitolul noutăți remarcăm cele două sisteme multimedia și noul ecran de 8” precum și cutia de viteze automată EDC cu dublu ambreiaj.

Noul Duster va fi comercializat din septembrie 2021 în versiunile 4×2 și 4×4.

Dacia a vândut peste 1,5 milioane de mașini Duster în Europa în aproape 11 ani. Cel mai bun an a fost 2019, cu peste 220.000 de mașini livrate în Europa. Anul trecut totalul a scăzut la 140.000.

“Duster reprezintă revoluția Dacia în segmentul SUV. De la lansarea primei generații, în 2010, modelul, care va ajunge în curând la 2 milioane de clienți, a devenit o adevărată emblemă a mărcii Dacia. Or, reînnoirea unui model emblematic nu este o sarcină ușoară! Linia generală a modelului, atrăgătoare și ușor de recunoscut, a fost menținută. Am adus în schimb o serie de evoluții pentru un plus de modernitate și de prospețime. Spiritul de aventură și spiritul Dacia se regăsesc din plin în noul Duster. Vorbim de un model robust și accesibil, care oferă esențialul”, spune Lionel Jaillet, director performanță produs la Dacia.