Fostul manager de la Matei Balș a dat lovitura în 2020: câți bani are senatorul PSD Streinu-Cercel

Pandemia a fost foarte generoasă cu Adrian Streinu-Cercel. Fostul manager al Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș este unul dintre cei mai bogați senatori PSD.

Într-un an în care un număr foarte mare dintre români și-au pierdut locul de muncă, Streinu Cercel și-a dublat veniturile. În 2020, PSD-istul a încasat peste un milion de lei, în timp ce banii pe care îi are în conturile bancare sunt de 11 ori mai mulți comparativ cu anul anterior. Este important de reținut că Cercel a ocupat până de curând poziția de manager la Matei Balș, spitalul care a suferit un incendiu foarte grav în urmă cu câteva zile, o dramă ce s-a reflectat în 11 decese până la momentul redactării acestui material.

În conturile deschise la bancă, Streinu-Cercel are peste 630.000 de lei, 3.753 de euro și 4.998 de dolari, bani pe care i-a virat într-un cont deschis chiar în anul în care a început pandemia de coronavirus în Romania, 2020. Deputatul social-democrat a trecut în declaratia de avere completata la finalul lunii ianuarie 2021, la sfarsitul mandatului de manager de spital, datoriile în valoare de 152.000 de euro.

Șocantă este comparația cu situația din 2019, când, în teorie, economia țării era într-o stare semnificativ mai bună. Într-un singur an, averea lui Cercel a crescut mult. La ultimul ”recensământ”, în conturi avea 52.342 de lei și doar 953 de euro, potrivit declaratiei de avere din iunie 2020. La momentul acela, datoriile sale erau, de asemenea, mai mici, egale cu 125.000 de euro. În final, banii din bănci au ajuns sa se inmulteasca de 11 ori, de la aproape 57.000 de lei, in 2019, la 668.524 de lei, in 2020.

În perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, viitorul senator a devenit așa de generos încât a împrumutat Partidul Social Democrat cu 130.000 lei pentru campanie.

Punctual, banii lui Streinu Cercel nu au crescut datorită funcțiilor ocupate. Salariul la Matei Balș a rămas același, 161.270 lei, în timp ce veniturile de la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) „Carol Davila” au crescut de la 167.408 lei în 2019 la 231.515 lei în 2020. Sumele serioase au venit din surse semnificativ mai puțin transparent. Este vorba de contractele încheiate ca persoana fizică autorizată (PFI) în anul pandemiei. Acestea din urmă i-au adus lui Streinu-Cercel 670.860 de lei, la care se adaugă suma de 100.844 de lei, din contracte din activități medicale și drepturi de proprietate intelectuală. In total, Cercel a incasat 1,1 milioane de lei, in 2020, ceea ce înseamnă cam 91.700 de lei pe lună.