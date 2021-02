Fenomenul bizar din Siberia care i-a uluit specialiști. Pământul pur și simplu a explodat

Un crater masiv a apărut brusc în tundra siberiană anul trecut. O puternică explozie de gaz metan aruncând gheață și roci la sute de metri distanță și lăsând o urmă circulară în peisajul gol și straniu.

A fost a 17-a gaură care a apărut în peninsulele îndepărtate Yamal și Gyda din Antarctica, de când prima a fost observată în 2013. Se crede că aceste cratere sunt legate de schimbările climatice. Fotografiile făcute cu drone, modelarea 3D și inteligența artificială ajută la dezvăluirea secretelor lor.

A fost, de asemenea, prima dată când cercetătorii au reușit să piloteze o dronă adânc într-un crater. A ajuns la 10-15 metri sub pământ, permițându-le să capteze forma cavității subterane în care s-a acumulat metan.

Chuvilin a făcut parte dintr-o echipă de oameni de știință ruși care au vizitat craterul în august 2020. Descoperirile lor au fost publicate în revista Geosciences săptămâna trecută.

Drona a realizat în jur de 80 de imagini, permițând cercetătorilor să construiască un model 3D al craterului, care are o adâncime de 30 de metri.

Autorul studiului, Igor Bogoyavlensky, de la Institutul de Cercetare a Petrolului și Gazelor din Academia Rusă de Științe, a servit ca pilot de dronă și a spus că trebuie să se întindă pe marginea craterului adânc de zece etaje și să atârne brațele peste margine pentru a controla drona.

„De trei ori am ajuns aproape s-o pierdem, dar am reușit să obținem datele pentru modelul 3D”, a spus el.