Fast & Furious, mai relevant ca niciodată: performanța F9 îți arată că s-a terminat pandemia, cu adevărat

Cea mai recentă parte din franciza Fast & Furious a încasat aproximativ 70 de milioane de dolari în primul său weekend de lansare în SUA și Canada.

Acest lucru înseamnă că Fast & Furious 9, lansat sub numele de F9: The Fast Saga, în America de Nord, este cel mai de succes film lansat de când a început pandemia Covid-19, notează BBC.

Filmul a câștigat deja peste 400 de milioane de dolari în întreaga lume. F9 este unul dintre numeroasele filme care au fost amânate din cauza pandemiei.

Printre alte pelicule a căror premiere au fost amânate, se numără și filmul lui James Bond, No Time To Die, care este programat să fie lansat în septembrie.

F9 îl prezintă pe Dom Toretto care duce o viață liniștită, alături de Letty și fiul său, micuțul Brian, cu toate că pericolul planează întotdeauna asupra orizontului lor pașnic. De data aceasta, această amenințare îl va forța pe Dom să-și înfrunte greșelile trecutului, pentru a-i putea salva pe cei pe care îi iubește cel mai mult. Echipajul său se reunește pentru a opri un complot periculos condus de cel mai priceput asasin și șofer profesionist pe care l-au întâlnit vreodată: un bărbat care se întâmplă să fie și fratele abandonat al lui Dom, Jakob.

Pe parcursul acțiunii, vechi prietenii vor fi readuse la viață, vechi dușmani se vor întoarce, istoria va fi rescrisă, iar adevăratul sens al familiei va fi testat mai mult ca niciodată.

Charlize Theron, Cardi B și Dame Helen Mirren apar, de asemenea, în film.

În prezent sunt planificate alte două părți ale seriei, faimoasa franciză meritând un final exploziv.

Fast & Furious, în cifre: câte mașini s-au distrus în F9 și care sunt daunele totale în bani

Un studiu recent al companiei Uswitch ne arată care sunt daunele în bani din toate părțile francizei Fast and Furious, dar, mai ales, în ultimul film. Mai pe scurt, iată cât a costat să distrugă toate mașinile, în cascadoriile de la filmări.

The Fate of the Furious (2017) ar plăti cea mai mare factură de pe ecran, estimată la 3.723.367 de euro. După înregistrarea fiecărui accident de mașină din întreaga cronologie a filmului, în această parte a seriei s-ar fi distrus 95 de mașini.

Lista completă a daunelor totale din toate părțile seriei o poți vedea chiar aici.