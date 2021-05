Far Cry 6 are o dată de lansare și ar putea fi jocul de top cu cele mai ciudate arme

Fanii jocului Far Cry au de ce să se bucure în această perioadă. Există o dată de lansare și câteva detalii despre noua experiență care li se pregătește.

Industria jocului caută să recupereze în această perioadă întârzierile provocate de pandemia de coronavirus. Sunt multe titluri care erau anunțate a fi lansate spre sfârșitul anului trecut, dar calendarul a fost dat peste cap. E și cazul Far Cry 6.

După o întârziere de 8 luni, jocul se va lansa în această toamnă, susțin cei care-l produc. Ubisoft arată că jocul va fi disponibil din 7 octombrie pentru varianta PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 și chiar Google Stadia.

Far Cry 6 are dată oficială de lansare

Compania anunță că fanii care vor cumpăra Far Cry 6 pentru PS4 sau Xbox One vor primi un upgrade gratuit la actuala generație. Jocul ar fi trebuit să apară în luna februarie, dar Ubisoft a amânat lansarea din cauza pandemiei de coronavirus.

Odată cu anunțul oficial de lansare, au venit și câteva detalii despre noul look al jocului. Experiența Far Cry e localizată în Yara, o versiune imaginată a Cubei, unde jucătorul îl controlează pe Dani Rojas. Tot tu alegi dacă personajul principal e femeie sau bărbat, depinde de tine.

Revoluționarii conduși de Dani se luptă cu ce au la îndemână, iar aici vine partea interesantă. Vei vedea în noul joc tot felul de arme improvizate, de tip DIY – adică arme create de protagoniști din te miri ce: conserve de sardine, baterii sau motoare vechi.

Viitorul Far Cry 6 este urmașul Far Cry New Dawn, de acum aproape trei ani. Noul joc îl aduce în rolul principal și pe actorul Giancarlo Esposito (Gus Fring din Breaking Bad). Esposito va fi un tiran cu numele Anton Castillo.

Intriga jocului este dată de regimul dictatorial al lui Castillo, împotriva căruia luptă Dani Rojas și armata de oameni pe care și-a adunat-o în jurul lui.