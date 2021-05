Fă cunoștință cu profa de mate din România care-i un adevărat fenomen pe TikTok

În ultimul an, învățământul a fost puternic afectat de măsurile anti-pandemie propuse de autorități, pentru a limita răspândirea virusului. Copiii au fost privați de cursurile fizice, de socializarea directă, iar experțîi trag un semnal puternic de alarmă în direcția creșterii riscului de abandon școlar.

În tot acest tablou conturat în tonuri de gri, apare și o rază de lumină. O profesoară de mate care salvează onoarea școlii românești cu ajutorul clipurilor pe care le postează pe TikTok.

Veronica Săcărea, cunoscută pe rețeaua de socializare sub numele de vera.mate, este absolventă a Facultății de Matematică și Informatică din București și din decembrie a devenit profă informală de mate pe cunoscuta platformă de socializare, extrem de îndrăgită de adolescenți.

În clipuri de doar câteva zeci de secunde, profa de mate pe care elevii o descriu simplu, dar sugestiv, ca fiind „cool”, reușește să îi facă pe adolescenți să înțeleagă ceea ce nu au reușit să învețe la școală, fie din cauza pandemiei, fie pentru că profesorul de la clasă nu a avut o metodă atât de atractivă, sau, poate, la acea vreme, nici ei nu au fost tocmai elevi model.

De la Suma lui Gauss la Teorema lui Pitagora, pe înțelesul tuturor

De la Suma lui Gauss la Teorema lui Pitagora, profa de mate primește numai laude de la elevii care spun că, în sfârșit, au reușit să deslușească misterul din spatele cifrelor.

Succesul profei este atestat și de numărul de vizualizări. Toate clipurile postate sar de câteva zeci de mii de vizualizări și mii de distribuiri, semn că profa noastră de mate este virală, la fel și matematica.

„În perioada izolării mi-am dat seama că foarte mulți elevi din țară nu au acces la un profesor cu care să lucreze în mod individual și nu exista, la momentul acela, conținut pe nișa pe care m-am axat eu, lecții recapitulative pentru Evaluarea Națională. În decembrie 2020, mi-am dat seama de potențialul pe care îl are TikTok și, dorindu-mi să-mi găsesc publicul țintă, am început să public. Scopul meu este ca informația să ajungă la cei care nu-și permit un profesor particular și nu au beneficiat de informații complete de la profesorii de la școală”, a explicat profa de mate.

Lăudabilă inițiativa și nu poate decât să ne bucure că adolescenții se simt atrași de științele exacte, destul de izolate în preferințele lor, în general, dar se pare că, atunci când există o metodă interactivă de a explica teoreticul, elevii sunt receptivi și interesați.

Iată câteva comentarii ale elevilor încântați că au reușit în sfârșit să înțeleagă: