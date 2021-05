În experimentul în care 36 de persoane au fost echipate cu un al șaselea deget robotizat s-a demonstrat abilitatea neobișnuită a creierului uman de a se adapta. Proiectul a fost făcut pentru a reformula viziunea tradițională a protezelor.

The Thumb Thumb a început ca un proiect de absolvent premiat la Royal College of Art din Londra, Anglia, și a fost condus în scopul de a arătat o altă perspectivă diferită de viziunea tradițională a protezelor în cazul persoanele cu o astfel de deficiență. În cadrul experimentului s-a demonstrat abilitatea creierului de a se adapta precum și de a utiliza o parte a corpului complet nouă, totodată oferind și noi perspective cercetătorilor.

„Proiectul a început ca o modalitate de a înțelege mai bine cum a fost să controlez ceva în plus atașat de corpul meu. În calitate de proiectant de brațe protetice, am vrut să înțeleg relația unică dintre o persoană și o proteză. Este o relație diferită de orice alt produs și am vrut să explorez acest lucru”, a explicat într-un e-mail Dani Clode, designerul celui de-al șaselea deget.