eMAG nu mai e ca pe vremuri: ce s-a întâmplat cu încasările gigantului, dar cu profitul

În 2020, pandemia a reprezentat contextul perfect pentru o explozie a numărului de comenzi pe eMAG. Între timp, situația s-a mai schimbat, iar încasările gigantului au avut de suferit. Cel mai mare magazin online din România nu prea mai are motive de bucurie.

În primul semestru fiscal din 2021, oficialii eMAG se lăudau cu încasări de 1,028 miliarde de dolari, o creștere cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Între timp, lucrurile s-au mai ponderat. În timp ce oamenii s-au mai acomodat cu faptul că pandemia nu pleacă nicăieri, eMAG pare să fi avut de suferit.

eMag, pe minus, la capitolul creștere

Poate pare ciudat să spui că eMAG o duce prost, iar realitatea este un pic mai complicată decât atât. Ca să înțelegi însă ”gravitatea” situației, trebuie să analizezi contextul. În timp ce mai sus detaliam o creștere de 4%, de la 2019 la 2020, în aceeași perioadă, creșterea încasărilor a fost de 70%. Cam așa arată o lovitură dureroasă pentru o cifră de afaceri fabuloasă. Ca referință, creșterile procentuale privesc avansul calculat în moneda locală și exclud impactul fuziunilor și achizițiilor.

“eMAG a crescut cu 4%, generând venituri de 1 miliard de dolari în primele șase luni. Acest lucru este remarcabil, având în vedere performanța excepțională de anul trecut, pe fondul impulsului puternic dat de pandemia COVID-19”, a comentat rezultatele grupului Basil Sgourdos, directorul financiar al Prosus, acționar majoritar eMAG.

Pentru a include și perioada ”de glorie” în analiză, în ultimele 18 luni, aproape întreaga pandemie, oficialul a insistat pe o creștere a veniturilor de aproximativ 60%. Mai important decât atât este însă că eMAG a trecut pe pierdere în semestrul fiscal încheiat la 30 septembrie, cu un rezultat operațional negativ de 11 milioane de dolari, comparativ cu un profit operațional de 24 milioane de dolari în perioada similară a anului trecut.

Scăderea de mai sus este cu atât mai impresionantă cu cât valoarea brută a mărfurilor vândute pe platformele grupului au crescut în acest timp cu aproximativ 6%, până la 1,233 miliarde de dolari, de la 1,160 miliarde în perioada aprilie-septembrie 2020.

În cazul în care nu înțelegi foarte bine rolul foarte important pe care îl joacă eMAG în viața ta, merită să ai în vedere că acest grup de afaceri are în portofoliu brandul eMAG, retailerul online de fashion Fashion Days, magazinul specializat în produse IT și electronice PC Garage, compania românească de curierat rapid Sameday Delivery, atelierul de reparații Depanero, agenția de marketing online Conversion Marketing, platforma de livrări mâncare la domiciliu Tazz by eMAG, compania de software Zitec și, din octombrie, brandul Freshful, un hipermarket online cu produse alimentare.