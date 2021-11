„Ecranul morții albastru” revine pentru miliarde de utilizatori Windows

Microsoft își schimbă Black Screen of Death din Windows 11 în culoarea albastră inițială. „Ecranul morții albastru” afișat la erorile grave din Windows va fi, din nou, albastru.

Erorile au fost afișate, pentru o scurtă perioadă de timp, pe un fundal negru.

Gigantul software și-a schimbat inițial faimosul Blue Screen of Death (BSOD) în negru, în Windows 11, la începutul acestui an, pentru a se potrivi cu noile ecrane negre.

Ecranul morții albastru, din nou în prim-plan

A fost prima schimbare majoră a BSOD de când Microsoft a adăugat o față tristă pe ecran în Windows 8. BSOD a fost introdus în Windows 3.0, ca o modalitate de a ajuta în diagnosticarea erorilor de memorie și a problemelor de compatibilitate hardware.

Această modificare este acum reluată într-o actualizare a Windows 11 care urmează să fie lansată în curând.

„Am schimbat culoarea ecranului în albastru atunci când un dispozitiv nu mai funcționează sau apare o eroare de oprire, ca în versiunile anterioare de Windows”, a declarat Microsoft, conform Verge.

Microsoft a introdus pentru prima dată BSOD în Windows 3.0, oferind o modalitate profesioniștilor IT și personalului de asistență de a diagnostica defecțiunile hardware și de memorie. Un BSOD este o eroare a nucleului Windows și, de obicei, include un set de date pe care administratorii IT le pot analiza pentru a determina ce cauzează blocările.

Nu este clar de ce BSOD revine la albastru în Windows 11, dar ar putea fi legat de apelurile de asistență IT. Blue Screen of Death a făcut de mult timp parte din Windows și este o modalitate ușoară pentru utilizatorii obișnuiți de a detecta o problemă și de a apela asistența IT.

Imaginează-ți un scenariu în care administratorii IT încearcă să rezolve problemele de la distanță într-o pandemie și este ușor de văzut unde un ecran negru, care este adesea asociat cu problemele monitorului, ar putea cauza mai multă confuzie decât Blue Screen of Death, cu care este obișnuit toată lumea.