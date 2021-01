E vorba de pensia a milioane de români: s-a aflat acum de pagubă. Câți bani ai pierdut din cauza statului?

Pentru background, Pilonul I de pensii reprezintă pensia publică, pensie ce este plătită de stat prin contribuțiile (impozitele) prezente plătite de către populația activă, pentru pensionarii actuali. Iar Pilonul II reprezintă pensia privată obligatorie, care se constituie pe baza contribuțiilor private obligatorii ale participantului la un fond de pensii private.

Pilonul 2 de pensii administrează în prezent active nete de peste 15,4 miliarde de euro în numele a 7,6 milioane de participanți. În acest moment, peste un milion de români (adică 1 din 7) au acumulat mai mult de 20.000 lei în contul lor personal din Pilonul II.

Comparând performanța investițională a Pilonului II pe toată durata sa de funcționare cu inflația corespunzătoare, precum și cu acumularea într-un depozit bancar sau cu investiția în euro, calculele realizate de APAPR arată că în 13 ani de funcționare Pilonul II a realizat pentru români câștiguri financiare net superioare inflației și acumulării în depozite bancare în lei (de aproape trei ori) ori cumpărării de euro (de 4,5 ori).

Pe de altă parte, din cauza nerespectării Legii 411/2004 (care prevedea ca în anul 2016 să se ajungă la contribuții de 6% din venitul salarial brut către Pilonul II, față de doar 3,75% în prezent), românii au sume cu 18% mai mici în conturile lor, nefiind virate contribuții de 2,7 miliarde de euro în perioada 2008-2020.

”Nu am nici cea mai mică îndoială că actualii decidenți politici sunt favorabili sistemului de pensii private. Cred însă că problema este diferența între dorință și putință. Practic, știm cu toții că suntem într-o situație în care bugetul are deficite foarte, foarte mari. Motivele pot fi subiectul unei discuții separate dar, din păcate, acesta este pasivul cu care am intrat și vom ieși din criză. Din acest motiv cred că și așteptările trebuie calibrate în mod corespunzător. Ceea ce sper, ceea ce mi-aș dori este ca măcar această creștere (cu 4,75 la sută) să fie una graduală ceea ce ar însemna că încă de anul aceasta ar trebui să vedem o ușoară creștere”, a spus Radu Crăciun.