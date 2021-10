Dune: Partea a doua, confirmat oficial: când se lansează continuarea ecranizării romanelor lui Frank Herbert

Dune a fost unul dintre cele mai așteptate filme din această vară, dacă nu din întregul an. Odată ajuns în cinematografe și pe HBO Max, producătorii au confirmat lansarea celui de-al doilea film din serie.

Dacă ai fi intrat pe pagina de IMDb a lui Denis Villeneuve, ai fi văzut că regizorul Dune lucrează deja la o continuare a lungmetrajului ajuns acum în cinematografe. Intitulat simplu Dune: Part Two sau Dune: Partea a doua, filmul ar fi trebuit să ajungă pe marile ecrane și pe serviciile de streaming în 2023. Acum, avem și o dată exactă pentru respectiva lansare.

Este vorba de 20 octombrie 2023, la exact doi ani de la actuala premieră. În mod previzibil, ar fi eronat să consideri că filmul va ajunge și la acea vreme pe HBO Max în aceeași zi în care îl poți vedea în cinematografe. Pe de altă parte, cine știe ce se mai întâmplă cu pandemia în doi ani.

Anunțul referitor la continuarea Dune a fost făcut printr-o postare pe Twitter de pe contul Legendary, casa de producție din spatele filmului. Mesajul este cât se poate de simplu și îl poți vedea mai jos. ”Acesta este doar începutul… Le mulțumim celor care au experimentat filmul Dune până acum și celor care îl vor experimenta în zilele și săptămânile următoare. Suntem entuziasmați să continuăm să continuăm călătoria!”.

Din câte se pare, al doilea film va ilustra a doua jumătate a romanului clasic imaginat de Frank Herbert. Deși anunțul nu vine neapărat ca un șoc, este a doua veste bună pentru fanii Dune într-o săptămână. Nu de alta, dar pelicula a avut încasări de 41 de milioane de dolari în primul weekend în SUA, o valoare record pentru o producție Warner Bros. care este disponibilă și pe HBO Max în aceeași zi.

