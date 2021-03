Descoperire excepțională: o bucată a unei planete, găsită în Africa

Potrivit unei noi analize, un meteorit găsit anul trecut în Algeria este, de fapt, mai vechi decât Pământul însuși. Și, da, e de origine extraterestră. Iată ce confirmă această descoperire.

Mai mult, o echipă internațională de oameni de știință din spatele cercetării afirmă că pare a fi o rămășiță a unei protoplanete antice. Acest lucru face din roca spațială o curiozitate extraordinară care ar putea oferi informații fără precedent asupra primilor ani ai sistemului nostru solar.

Se pare că asteroidul a fost identificat rapid ca fiind unul neobișnuit, după descoperirea sa în marea de nisip Erg Check, în luna mai. Acest lucru deoarece, spre deosebire de majoritatea meteoriților, acesta a fost în mod clar format dintr-un vulcan. O posibilitate ar fi că ar fi apărut ca parte a scoarței planetei.

Dar așa cum este descris într-o nouă lucrare publicată în Proceedings of the National Academy of Sciences, o analiză a decăderii radioactive a izotopilor eșantionului arată acum că s-a format acum aproximativ 4.566 miliarde de ani. Acest lucru este puțin mai mult decât a existat Pământul, ceea ce înseamnă că probabil face parte dintr-o lume diferită și acum multă vreme.

Nu este încă clar din ce protoplanetă ar fi putut proveni asteroidul. Dar, din moment ce este acum cea mai veche piatră magmatică identificată vreodată, au scris cercetătorii în lucrarea lor, este aproape sigur că va face obiectul unei analize ulterioare intense. Și ceea ce găsesc oamenii de știință prin studierea fragmentului antic ar putea aduce o nouă lumină asupra istoriei sistemului nostru solar.

Descoperire uimitoare: apă și materii organice pe suprafața unui asteroid

O echipă de oameni de știință care examinează un fragment de asteroid a făcut o descoperire fascinantă. Roca spațială din care provine pare să aibă atât apă, cât și materiale organice – elemente cheie ale vieții aici pe Pământ.

Oamenii de știință de la Royal Holloway, Universitatea din Londra, au devenit primii care au descoperit molecule organice pe suprafața unui asteroid, potrivit cercetărilor publicate recent în revista Scientific Reports. Acest asteroid ne poate dezvălui informații valoroase despre evoluția planetei noastre.