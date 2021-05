Decizie radicală și neașteptată a Amazon. Face un pas în spate de pe toate piețele lumii

Deși suntem obișnuiți să aflăm periodic despre noi servicii lansate de Amazon, iată că există și momente în care aflăm că gigantul retailer face și pași în spate, eliminând anumite servicii.

Concret, vorbim despre dispariția aplicației și site-ul Prime Now.

Serviciul a fost lansat în 2014 ca o modalitate pentru membrii Prime de a primi rapid comenzi dintr-o gamă diversificată de produse, de la articole de uz casnic și cărți, la jucării sau alimente.

Amazon elimină Prime Now în întreaga lume

Aplicația și site-ul Prime Now vor fi retrase în întreaga lume până la sfârșitul acestui an, a spus Amazon.

Din fericire, clienții vor putea beneficia în continuare de livrări rapide, însă vor trebui să lanseze comanda din aplicația sau de pe site-ul Amazon.

„Pentru a face această experiență și mai simplă pentru clienți, mutăm experiența dintr-o aplicație separată Prime Now pe aplicația și site-ul Amazon, astfel încât clienții să poată cumpăra tot ceea ce Amazon are de oferit dintr-o locație convenabilă”, a declarat Stephenie Landry, vicepreședinte la Amazon.

Clienții vor putea alege livrarea de două ore a produselor esențiale și a altor bunuri prin intermediul aplicației sau site-ului Amazon. Livrarea de produse alimentare în timp de două ore va fi disponibilă prin intermediul Amazon Fresh sau Whole Foods, ambele aflate pe aplicația și site-ul Amazon.

În plus, comercianții cu amănuntul, terță parte sau magazinele locale oferite în aplicația Prime Now, se vor muta în Amazon, inclusiv Bartell Drugs, un lanț de farmacii din Seattle și Union Square Wines & Spirits din New York City.

Amazon a debutat Prime Now în 2014 ca o modalitate prin care membrii serviciului său de abonament Prime primesc cărți, jucării, articole de uz casnic și alte bunuri livrate la ușa lor în maximum una-două ore, contra unei taxe foarte reduse.

Prime Now a fost lansat inițial doar în anumite orașe, dar acum este disponibil în peste 5.000 de orașe, iar livrarea în două ore este gratuită.