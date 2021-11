De mii de ori mai mare decât un CD: la ce ajută noul 5D

Folosind lasere de mare viteză, cercetătorii au creat o tehnologie de stocare a datelor „5D” care ar putea permite scrierea a 500 TB de date pe un disc de sticlă de dimensiunea unui CD.

Tehnica folosește viteze mai mari de scriere care ar putea în cele din urmă să facă posibilă utilizarea tehnologiei în scopuri de arhivare. Cu stocarea optică 5D, fiecare fișier folosește trei straturi de puncte la scară nanometrică. Mărimea punctelor, orientarea și poziția în cele trei dimensiuni standard alcătuiesc cele cinci „dimensiuni”. Punctele modifică polarizarea luminii care călătorește prin disc, care este citit folosind un microscop și un polarizator.

Am mai văzut stocarea optică 5D, dar au existat o serie de probleme – în special vitezele mici de scriere care au făcut tehnologia nepractică, de altfel aceasta are avantaje uriașe pentru stocarea pe termen lung. S-a estimat că mediul de stocare ar putea rezista la temperaturi de până la 1.000 de grade C și poate dura 13,8 miliarde de ani la temperatura camerei fără a se degrada.

O nouă inovație tehnologică

Pentru a depăși problema vitezei, cercetătorii au folosit un laser cu o rată mare de repetiție. În loc să scrie direct în sticlă, au folosit laserul pentru a produce un fenomen numit îmbunătățirea câmpului apropiat, care creează structuri minuscule folosind câteva impulsuri de lumină slabe. Acestea pot fi folosite pentru a îmbunătăți golurile circulare generate de o „microexplozie” mai puternică, cu un singur impuls. Această tehnică a „minimizat daunele termice care au fost problematice pentru alte abordări care utilizează lasere cu rată mare de repetare”, potrivit cercetătorilor.

Folosind noua tehnică, echipa a reușit să scrie 5 GB de date text pe un disc de sticlă de siliciu de dimensiunea unui CD convențional, cu o precizie de citire de aproape 100%. „Cu densitatea de scriere disponibilă din această metodă, discul ar fi capabil să dețină 500 de terabytes de date”, au spus cercetătorii. De asemenea, au putut scrie la viteze de aproximativ un milion de voxeli pe secundă sau aproximativ 230 KB pe secundă.

Ar putea suna lent, dar prin introducerea scrierii paralele, ai putea umple un disc de 500 TB în aproximativ 60 de zile. Acest lucru ar putea oferi o modalitate de a face backup pentru ramuri de date valoroase, în esență pentru totdeauna. „Cu sistemul actual, avem capacitatea de a păstra terabytes de date, care ar putea fi folosiți, de exemplu, pentru a păstra informațiile din ADN-ul unei persoane”, a spus liderul echipei de cercetare Peter G. Kazansky.