De ce nu trebuie să te uiți la un asteroid, dacă intră în atmosferă și explodează pe cer: avertismentul astronomilor

Un expert în astronomie a dezvăluit ce nu ar trebui să faci dacă o rocă spațială uriașă se îndreaptă spre Pământ. El a spus că există un lucru pe care nu ar trebui să-l faci dacă un asteroid se îndreaptă spre Pământ și nu este ceea ce te-ai aștepta.

Astronomul Swinburne și director al Institutului de Tehnologie și Industrie Spațială, profesorul Alan Duffy, a spus că dacă un asteroid sau un meteorit se îndreaptă spre Pământ, ar trebui să încerci să nu te uiți la el.

„Aș spune că cel mai bun sfat este, pentru numele Domnului, să nu te uiți la chestia asta. Adică, va fi greu să nu te uiți – luminozitatea acestor obiecte cosmice care ard în atmosferă este foarte mare”, a spus el pentru podcastul I’ve Got News For You.