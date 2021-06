De ce nu putem să simțim cum se învârte Pământul: cât de repede se mișcă planeta noastră

În astronomie, conceptul de mișcare de revoluție a Pământului se referă la deplasarea anuală a Terrei în jurul Soarelui. O rotație completă durează 365 zile, șase ore, nouă minute și nouă secunde solare medii, valoare care stă la baza definirii anului sideral. Dar de ce nu putem să simțim când planeta noastră se mișcă?

Pământul se rotește în jurul axei sale o dată la 24 de ore sau, mai exact, la 23 de ore, 56 de minute și patru secunde. Circumferința Terrei este de 40.070,017 de kilometri, iar din formula vitezei obținem că planeta noastră se învârte cu 1.670 de kilometri pe oră, conform Live Science.

Planeta noastră orbitează în jurul soarelui cu o viteză de aproximativ 110.000 km/h, potrivit Ask an Astronomer, un blog condus de astronomi de la Universitatea Cornell din Ithaca, New York, citat de Aleph News.

De ce nu simțim când planeta noastră se deplasează în jurul Soarelui

Pentru a calcula distanța Pământului în jurul soarelui, tot ce trebuie să facă oamenii de știință este să determine circumferința unui cerc. Știm că Pământul este, în medie, la aproximativ 149,6 milioane de kilometri distanță de soare și știm că se deplasează pe o cale generală circulară. Este, de fapt, mai eliptică, dar este mai simplu să faci această ecuație cu un cerc.

Distanța dintre soare și Pământ este raza cercului. Odată calculată circumferința (distanța pe care Pământul o parcurge în jurul soarelui pe o orbită), se poate determina viteza sa orbitală. Apoi, mergând la o scară și mai mare, la Sistemul Solar (care include planetele și astrul nostru), și acesta, la rândul său, se mișcă în galaxia Calea Lactee.

Astfel, calculele astronomilor au stabilit că Sistemul Solar se deplasează cu o viteză de aproximtiv 720.000 de kilometri pe oră.

De ce nu putem simți rotaţia Pământului? Datorită faptului că această mişcare este practic uniformă. Imaginează-ți că te afli într-un avion care zboară cu o viteză constantă la o altitudine constantă. Chiar dacă îți desfaci centura de siguranță şi te deplasezi pe culoarul avionului, nu vei simți că acesta se află în mişcare. Motivul este simplu: pasagerii, avionul și orice altceva aflat în interiorul acestuia se deplasează cu aceeași viteză. Pentru a percepe mișcarea avionului, trebuie să privim norii de afară.