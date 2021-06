De ce marile rețele de socializare ca Facebook, Twitter și TikTok sunt gratuite doar cu numele

„It’s free and always will be” – adică ”e gratis și mereu va fi așa” a fost sloganul cu care Facebook a defilat ani la rândul, încă de la înființare. Nu te costă nimic să-ți faci cont pe rețeaua lui Mark Zuckerberg, iar același lucru e valabil și pentru Twitter sau TikTok. Să fie oare chiar așa?

Apariția telefoanelor inteligente ți-a adus internetul în buzunar, la încheietura mâinii, pe orice dispozitiv pe care-l poți lua cu tine oriunde și oricând. Volumul de informații e uriaș, iar mare parte din acest volum e concentrat în aplicațiile pe care le folosești zilnic. Dintre toate, însă, se remarcă rețelele de socializare.

Acolo petreci, cel mai probabil, mare parte din timpul tău, așa ții legătura cu prietenii și apropiații și tot așa te informezi în timp real despre ce se întâmplă în orice colț al lumii.

Să-ți faci un cont pe o rețea de socializare nu te costă nimic.

Facebook, Twitter, TikTok și alții îți cer doar o adresă de email, câteva informații despre tine (cele mai multe dintre ele fiind opționale) și cam atât. Și, totuși, n-ar trebui să fii uimit de faptul că aceste rețele n-ar fi ajuns giganți care să valoreze mii de miliarde de dolari. De unde vin acele venituri? Ei bine, din publicitate.

Dacă te uiți la întregul tablou, o să-ți dai seama că, de fapt, prezența ta pe aceste rețele de socializare nu îți este oferită gratis, ba din contră. Plătești extrem de scump: în date și timp.

Pentru că, așa cum spune o vorbă celebră, ”data is the new oil”.

Facebook

Îți spuneam, mai sus, cum Facebook a defilat cu sloganul ”It’s free and always will be”. A decis să-l schimbe ulterior cu ”It’s quick and easy”, dar nu înseamnă că a început să-ți ceară vreo taxă pentru a fi prezent pe platforma sa. Din contră, caută să atragă tot mai mulți abonați de vârste tinere, care au tendința să migreze către aplicații.

Dar nu înseamnă că Facebook e o platformă gratuită. Sigur că nu plătești o sumă anume, dar plătești cu datele tale.

Rețeaua lui Zuckerberg a fost implicată în mai multe scandaluri legate de datele personale ale utilizatorilor, de pe urma cărora a monetizat și continuă să o facă în același ritm. Cambridge Analytica a fost cel mai sonor dintre ele, dar lista e lungă. Pe baza datelor tale personale, Facebook te bombardează cu reclame țintite, în zona ta de interese și preferințe.

Încasează bani grei de la companii în acest fel.

Un imperiu de miliarde de utilizatori

Nu înseamnă că trebuie să dai click pe o reclamă sau să o vizionezi până la capăt. E de ajuns că ești prezent pe platformă, creezi acolo un anumit tip de conținut, ai o listă de prieteni și e de ajuns. E la fel de util și dacă urmărești anumite persoane, le citești postările, fără ca tu să scrii ceva vreodată, să urci o poză sau un clip.

Toată activitatea ta de acolo îi poate atrage pe alții, care vor cumpăra poate ce le sugerează compania lui Zuckerberg.

Deocamdată, Facebook nu-ți cere bani pentru a-ți deschide un cont pentru că monetizează extrem de mult de pe urma datelor tale personale. Nu însemnă, însă, că nu o va face la un moment dat – din lăcomie sau din alte motive.

În caz că nu știai, la rubrica Termeni și Condiții a Facebook, la Secțiunea 7 din politica companiei (Things You Should Know), clauza numărul 11 arată clar: „We don’t guarantee that Platform will always be free” (trad.: ”Nu garantăm că platforma va fi întotdeauna gratuită”). Asta ca să nu zici că nu ștai în caz că se întâmplă la un moment dat așa ceva.

Twitter

Twitter e o altă rețea de socializare care nu-ți cere bani la crearea unui cont. Dar caută să crească nivelul de engagement de pe platformă, tocmai pentru a putea monetiza și mai tare de pe urma datelor utilizatorilor. Introduce tot felul de funcții destinate creatorilor de conținut, pentru a se asigura că banii utilizatorilor se plimbă, la propriu, și prin platforma sa.

Cea mai recentă dintre ele se numește Tip Jar – adică ”borcanul cu bacșișuri”. E o funcție care, fix după cum îi spune numele, le permite creatorilor de conținut să primească bani de la urmăritorii lor, sub formă de donații. E o funcție încă în perioada de teste, ceea ce înseamnă că e disponibilă unui număr restrâns de persoane cu audiențe mari.

Dar va ajunge la toată lumea în curând, dacă lucrurile merg bine. Platforma susține că pregătește lansarea de abonamente cu plată pentru conturile favorite ale utilizatorilor, care vor conţine avantaje şi privilegii pentru abonaţi.

„Este prima etapă din planul nostru de a crea noi modalităţi pentru a oferi şi a primi sprijin pe Twitter – prin intermediul banilor”, au precizat reprezentanţii platformei.

Lupta pentru influenceri

Toate platformele se luptă pentru a-i atrage pe influenceri, pe cei care creează conținut și care adună milioane de abonați în jurul a ceea ce fac. E interesul tuturor giganților să-i țină acolo și să-i răsplătească pentru munca lor.

Nu plătești ca să fii pe Twitter. Dar dacă ai ajuns pe platformă și vrei să plătești pentru munca unui creator de conținut pe care-l urmărești acolo, atunci trebuie să știi că o parte din bani merge la Twitter. Nu se întâmplă acum în cazul acestei rețele, pentru că a precizat că nu va reține niciun comision.

Dar nu va fi așa la nesfârșit. Pentru că alții percep deja aceste comisioane și toți își vor da seama că se poate.

Twitter preciza că umărul utilizatorilor zilnici denumiţi „monetizabili” (care au fost expuşi la cel puţin o reclamă într-o zi) s-a cifrat la 199 de milioane în primul trimestru al acestui an, cu un milion mai puţin decât previziunile analiştilor. E foarte mult de stors de acolo.

TikTok

TikTok e gigantul chinez care s-a impus extrem de bine mai ales în rândul tinerilor. A furat, dacă vrei un termen plastic, ceva din felia Instagram, din moment ce mai toți influencerii și-au dat seama că platforma deținută de ByteDance are un uriaș potențial. Iar nivelul în care a crescut a demonstrat acest lucru din plin.

Din nou, chinezii nu-ți cer bani pentru a-ți face cont acolo. Mai mult, până la un anumit punct puteai să vizionezi conținutul de acolo fără a-ți face efectiv un cont, era de ajuns să descarci doar aplicația în telefon sau orice alt dispozitiv.

TikTok monetizează enorm de pe urma reclamelor, dar se duce și spre obținerea de bani direct de la utilizatori. O face, însă, cu pași mici, fără să bată la ochi. Fiind vorba de un gigant chinez, inclusiv informațiile venite de la companie trebuie luate cu un praf de sare.

Nimic nu-i gratis

În iunie 2020, TikTok lansa un serviciu dedicat exclusiv business-urilor, care le permitea companiilor să-și ruleze propriile reclame în interiorul aplicației. Evident, totul se face contracost. Dar înainte de a face asta, TikTok lansase deja celebrele Coins. Adică o monedă specifică aplicației pe care utilizatorii o puteau cumpăra cu bani reali (după ce demonstrau că au peste 18 ani).

Pe mai departe, puteau folosi acea monedă pentru a cumpăra diverse cadouri virtuale pentru creatorii de conținut. Influencerii, la rândul lor, puteau schimba cadourile virtuale în bani reali. Din nou, aplicația reținea comision la fiecare astfel de tranzacție.

Ce e cel mai important de reținut e că nimic nu e gratis pe lumea asta. Dacă nu plătești nimic pentru un produs, atunci ești chiar tu produsul.

E valabil în cazul tuturor giganților din mediul digital. Nu există aplicații gratuite. Există aplicații pentru care începi să plătești în alt mod imediat ce ai intrat acolo.