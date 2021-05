De ce îți este, de fapt, foarte greu să-ți cumperi Dacia Spring prin programul Rabla Plus

Subvenția acordată de stat la achiziția unui model electric, cum e Dacia Spring, e mai mult decât generoasă. Totuși, este foarte să reușești să-ți iei Dacia prin programul Rabla Plus.

Românii care vor să-și cumpere Dacia Spring prin programul Rabla Plus întâmpină extrem de multe dificultăți. Asta pentru că noile modele vor fi livrate abia din luna septembrie și doar foarte puțini sunt norocoși. Din cele câteva mii de români care au comandat primul model electric al producătorului autohton, puțini se vor bucura de el în următoarele luni.

Când vine vorba de achiziția prin programul Rabla Plus, lucrurile se complică și mai tare. Procesul de achiziție e blocat de un document pe care-l cer reprezentanții Dacia.

Achiziția unui model Dacia Spring prin Rabla Plus, aproape imposibilă

Lucrurile stau cam așa, după cum arată economica.net.

Cei care au avut norocul să se regăsească pe lista de precomenzi, adică cei care au plătit deja taxa de 99 de euro, au primit o notificare din partea Dacia.

„Apreciem încrederea pe care ne-ați oferit-o și iată că este momentul să mergem către următoarea etapă a călătoriei noastre electrice. Suntem acum pregătiți pentru a deschide comenzile în showroom-urile Dacia pentru achiziționarea de vehicule Dacia Spring începând cu 20.05.2021, moment de la care vă așteptăm la oricare din agenții noștri în vederea emiterii bonului de comandă. Menționăm că termenul de prezentare în showroom este de șapte zile de la primirea acestui e-mail”, scrie în comunicarea primită de aceștia.

Doar că cei care vor să cumpere modelul prin programul Rabla Plus au, după cum vezi, la dispoziție un timp foarte scurt în care să adune toate documentele. În cele 7 zile, ei trebuie să meargă și la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) pentru a depune dosarul. Și de aici lucrurile se complică – pentru că instituția are, la rându-i, alte termene în care rezolvă lucrurile.

Pentru că tot Dacia spune:

„Este important de reținut că, după trecerea acestui termen, în cazul în care nu veți demara procesul într-un showroom Dacia , vom considera că ați renunțat la precomandă și nu veți mai beneficia de prioritate la livrarea unui vehicul Dacia Spring în decursul anului 2021”

Proces complicat, nervi întinși la maximum

În cazul persoanelor juridice, pentru a face dovada includerii în programul Rabla Plus este nevoie de un document – „certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică, eliberat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare” – pentru a cărui eliberare chiar AFM menționează o durată de 10 zile lucrătoare.

E imposibil ca, mai apoi, aceștia să se încadreze în condițiile impuse de Dacia.

La solicitarea Economica.net, reprezentanții direcției de comunicare Dacia au menționat inițial că nu știu nimic despre acestă situație, pentru ca apoi, la o zi distanță, să revină explicând că este suficient ca doritorii de Dacia Spring să prezinte dealerului solicitarea de eliberare a certificatului de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu.

Aproape 6.000 de români s-au înscris pentru a cumpăra modelul Spring. Toți au plătit deja o taxă de 99 de euro. Primele livrări se fac în septembrie, restul abia în 2022.

Versiunea „Comfort Plus” a Dacia Spring va fi disponibilă la prețul de 18.100 euro (TVA inclus). Abia prin septembrie vor fi deschise precomenzile pentru versiunea de echipare „Comfort”, disponibilă la prețul de 16.800 euro (TVA inclus).

Cine are noroc și prinde Dacia Spring prin programul Rabla Plus va plăti pentru un model sub 10.000 de euro.