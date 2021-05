De ce acum e un moment excelent să-ți cumperi un telefon 5G și să te bucuri de internetul cu adevărat rapid

Sigur, vorbim de 5G de aproape doi ani. În ultimul an discuția a început să fie ceva mai consolidată, pentru că proiectul național avansează, dar, mai ales, operatorii au extins zonele cu acoperire. Cât te costă însă un telefon 5G? Mai puțin decât ai crede.

Era cumva de așteptat ca primele telefoane 5G să coste peste 1.000 de euro. Unde am ajuns acum, în aproape doi ani? La un nou telefon anunțat pentru piața din România: realme 8 5G. Da, are modem 5G, după cum o arată și numele, iar acesta are un preț care pornește de la 1.030 lei (și între 18 și 20 mai îl prinzi la preț special de 880 lei). Practic, 5G a intrat în etapa accesibilității. Dar de ce ai avea tu nevoie de așa ceva?

Mai e puțin și se face anul de când Orange a anunțat acoperire pentru întreaga Capitală. Eu folosesc Vodafone și, recent, am primit acoperire și la periferia în care stau. Nu pot spune că a fost un moment emoționant, n-au cântat harpele, dar a fost un moment excelent să mă bucur că am telefon compatibil. Iar recent mi-a trecut prin mâini realme 8 5G, telefon cu super preț.

În esență, pe subiect, 5G e un nou standard de telecomunicații. Dar asta e doar o mică parte din întreaga poveste. Datorită capacităților sporite ale 5G, dispar câteva noțiuni care poate te-au enervat la culme până acum, cum ar fi apeluri vocale deficitare, buffering, întreruperi pe Zoom sau download-uri lente. Până acum, în teste și utilizare cotidiană, și-a dovedit eficiența dincolo de-a te pune să-ți schimbi telefonul. Un test care-mi vine în minte a presupus controlul unei mașini de la o distanță de 3.200 kilometri. Gândește-te cum ar fi pentru telemedicină.

Standardul 5G ne aduce viteză mai mare. Dar încă ceva poate mai important

În aproape cinci decenii, am ajuns de la a avea doar telefoane cu fir la a avea computere de buzunar acum și cu acces la foarte rapid, fie prin Wi-Fi 6, fie prin 5G. 5G e însă mai interesant, că nu ești dependent de aria de acoperire a unui router. Astfel, pe generații, 1G a fost standardul convorbirilor telefonice. 2G, se poate spune, e cel mai longeviv și vorbim de mesagerie text (chiar și MMS) și apeluri telefonice.

Anii 2000 au venit cu 3G, adică videoconferință direct pe telefon. Iar 4G a luat toate acestea și a adus plusul de viteză. Odată cu viteza a venit și streamingul video, iar telefonul, de mult mai multe ori te-ai aștepta, a servit și drept hotspot să-ți dai internet pe laptop sau să le dai altora din pachetul tău generos de internet.

Dacă te concentrezi doar pe viteza internetului 5G e posibil să pierzi din vedere a doua calitate a standardului. Rețelele 5G, cele fizice la care ne vom conecta, nu sunt foarte diferite de 3G sau 4G. Însă la nivelul infrastructurii e vorba de-o schimbare majoră, care va duce la acoperire mai bună și conectivitate fără probleme pentru un număr imens de dispozitive. Și nu mai vorbim doar de telefoane, pentru că 5G e un standard gândit și pentru Internet of Things, unde intră mașini, transport în comun inteligent, senzori de poluare, senzori de monitorizare a orașului, camere video și multe altele.

Ca utilizator de telefon vei remarca cele mai importante două avantaj: viteză mult mai mare și lățime de bandă considerabilă. Iar această lățime de bandă presupune că printr-o conexiune trec mai multe date în același timp, dar și că la un turn GSM se pot conecta mai multe dispozitive în același timp.

Un exemplu simplu și vizual e autostrada. În România avem unele clasice, cu două benzi pe sens. Te poți raporta la datele din telefonul tău, cele trimise prin internet, ca la niște mașini. Ai două benzi pe autostradă, trece un număr de mașini. Ai patru benzi, trec mult mai multe. Și tot așa. Practic, 5G e ca o autostradă cu număr imens de benzi pentru tranzit mai rapid. Și tot pe exemplul autostrăzii, dacă ai avea și benzi care se lărgesc în funcție de vehicul, atunci ai o arhitectură elastică care oferă benzi mai mari sau mai mici în funcție de serviciu.

Până când vom ajunge la toate aceste avantaje, deocamdată, ne vom bucura de internet mai rapid pe telefon. Și nu e nimic rău în treaba asta. Tocmai de aceea e îmbucurător când vezi că și telefoanele devin accesibil.

După ce-am vorbit de experiența mea cu realme 8 5G m-am gândit că nu prea mai există niciun motiv să eviți să faci upgrade la așa ceva. Standardul acesta se va dezvolta și mai mult în România în următorul an sau doi, astfel că poți fi pregătit. De telefon am zis deja că are un preț mic, dar asta nu se vede în câteva caracteristici cheie, cum ar fi ecranul de 6,5 inci Full HD+ la 90 Hz, camera principală de 48 megapixeli și ce poți obține cu ea sau în capacitatea bateriei de 5.000 mAh și încărcare la 18 wați.

Telefonul rulează deja Android 11 cu interfața realme UI 2.0 și are și scanner de amprentă ca să-ți securizezi datele fără bătăi de cap cu parole și PIN-uri.

Și să zicem că-l cumperi. De la operator ți-ar trebui atât un abonament 5G, cât și un SIM compatibil. În funcție de operator, fie abonamentul e deja activ, fie trebuie să faci upgrade. Bagi SIM-ul în telefon și poți începe cu un test de viteză ca să vezi ce înseamnă în cifre. Pe măsură ce utilizezi telefonul cu 5G îți dai seama că aveai nevoie de așa ceva ca să te bucuri de streaming video așa cum trebuie și, eventual, videoconferinței fără bătăi de cap, mai ales că încă nu scapi de acestea.