De acum, depresia va putea fi tratată rapid. Oamenii de știință au găsit metoda

Cercetătorii au reușit, în premieră mondială, să trateze depresia. Tratamentul experimental a eliminat depresia, într-un timp foarte scurt.

O tânără, în vârstă de 36 de ani, care suferea de depresie gravă, a fost tratată cu succes în Statele Unite. Acest lucru a fost posibil cu ajutorul unui implant cerebral electric. „Când am fost stimulată prima oară, am simțit cea mai intensă senzație de bucurie iar depresia mea a fost un coșmar îndepărtat pentru un moment. Era pentru prima oară când am râs sau zâmbit spontan în ultimii cinci ani”, declară Sarah, pacienta tratată.

În prima fază, cercetătorii au reușit, cu ajutorul implantului cerebral, să localizeze zona afectată. Detectând, astfel, partea cerebrală în care se manifestau simptome depresive. În urma unei analize amănunțite, oamenii de știință au decis ulterior să instaleze un implant permanent. Acesta are rolul de a detecta activitatea „specifică depresiei”, în amigdala cerebrală a tinerei.

În ce constă procedeul medical?

Procedeul aplicat permite implantului să transmită, zilnic, aproximativ 300 de mici descărcări electrice. Acestea sunt nedureroase și au rol în tratarea depresiei. Acest experiment este un „progres incredibil în cunoașterea noastră a funcției cerebrale care stă la baza bolilor mentale”, a declarat coordonatoarea proiectului, Katherine Scangos, profesor asistent de psihiatrie clinică la Universitatea California din San Francisco.

Depresia este o boală care se caracterizează printr-un sentiment persistent de tristețe, pesimism, lipsa interesului pentru orice activitate si chiar pentru viață. Intensitatea afecțiunii poate ajunge până la letargie totală sau apatie. Aceasta poate fi declanșată de mai mulți factori cum sunt abandonul, pierderea locului de muncă, doliul sau pensionarea. Practic, orice eveniment dramatic sau stresant din viața noastră poate duce la instalarea depresiei. Aceasta boală poate fi secundară unei alte afecțiuni sau a consumului de medicamente care produc modificări chimice la nivelul creierului.

În urma tratamentului aplicat, tânăra pacientă consideră că a început o viață nouă. După cinci ani de suferință, aceasta apreciază că terapia i-a redat ”viață care merită să fie trăită”. Intervenția a costat aproximativ 35.000 de dolari.