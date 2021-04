Days Gone deschide lista jocurilor gratuite de PlayStation: ce primești în aprilie de la Sony

În fiecare lună, abonații la Sony PlayStation Plus se bucură de câteva jocuri gratuite pe care le pot adăuga la colecție, pe PlayStation 4 sau PlayStation 5. Luna aprilie nu este excepție de la regulă și nici nu discutăm de vreo păcăleală.

În luna aprilie, Days Gone deschide lista jocurilor pe care posesorii de PlayStation le vor putea juca complet gratuit. Este important de reținut că unul dintre cele mai îndrăgite jocuri din portofoliul Sony din ultimii ani era deja disponibil pentru utilizatorii de PlayStation 5, prin intermediul PlayStation Plus Collection.

Cel mai probabil, Sony vrea să expună cât mai mulți oameni titlului cu pricina, având în vedere că va fi ecranizat în curând. În plus, deși a fost un titlu exclusiv pentru consolele companiei japoneze, acesta va fi disponibil și pe PC în această primăvară, disponibilitatea prin PS Plus funcționând și ca un efort de marketing.

Posesorii de PS5 se vor bucura în aprilie de Oddworld:Soulstorm, un joc foarte așteptat dintr-una dintre cele mai îndrăgite francize din domeniul gamingului. Zombie Army 4: Dead War completează oferta de titluri gratuite în aprilie. Toate jocurile menționate le poți adăuga în colecția personală între 6 aprilie și 3 mai, deci mai ai un pic de așteptat până să le experimentezi.

Până atunci, însă, nu uita să-ți instalezi jocurile gratuite ale lunii martie. Lista include Final Fantasy VII Remake, Maquette pe PS5, Remnant: From the Ashes, Farpoint (PSVR) și Destruction AllStars pe PS5. Ai timp până pe 5 aprilie inclusiv să le adaugi în librăria ta, dacă nu vrei să le instalezi chiar acum, dar ți-ar părea rău să ratezi oferta.

Dacă nu ești abonat la PlayStation Plus, dar tot vrei să te bucuri de câteva jocuri gratuite, Sony continuă campania Play at Home. În acest context, poți pune mâna pe Ratchet and Clank, care tocmai a fost actualizat pentru PS5, dar și The Witness, Enter the Gungeon, Subnautica și Thumper. Horizon: Zero Dawn va fi de asemenea oferit gratuit pentru toată lumea începând cu 19 aprilie.