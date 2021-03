Cele mai bune jocuri de PlayStation, oferite gratuit: Sony vrea să stai în casă și să te protejezi

În ultimul an, în contextul pandemiei de coronavirus, Sony a inițiat proiectul Play at Home. Acesta se manifestă printr-o serie de jocuri complet gratuite pe care le poți accesa pe PlayStation pentru a nu te plictisi în casă.

Am mai detaliat în trecut inițiativa Play at Home, dar acum se pare că Sony vrea să o ducă la următorul nivel, cu o serie de anunțuri importante și jocuri pe care trebuie neapărat să le ai în colecția ta de PlayStation. În continuare, scopul este același, compania vrea să te ajute să fii mai împăcat cu tine în perioada următoare, dacă tot ești nevoit să stai în casă.

Cel mai important detaliu este că, pentru a profita de aceste oferte, nu trebuie să fii abonat la PlayStation Plus. Este suficient doar să ai o consolă PlayStation 4 sau 5 conectată la internet și să ți le instalezi sau introduci în colecția personală în perioada menționată de Sony.

Primul și cel mai important joc pe care Sony îl oferă gratuit în cadrul campaniei Play at Home este Horizon Zero Dawn, în versiunea completeă, cu tot cu expansion pack-ul Frozen Wilds. Acesta va fi disponibil în perioada 19 aprilie – 14 mai.

Manifestarea de generozitate din parte Sony este menită să te pregătească pentru lansarea celui de al doilea titlu din serie care, cu un pic de noroc, ar trebui să devină oficială înainte de finele acestui an. Este vorba de Horizon Forbidden West.

Până la Horizon Zero Dawn însă, Sony și-a propus să-ți mai ofere alte câteva titluri începând cu 25 martie, complet gratuit, fără să fie nevoie să fii abonat la PlayStation Plus. Lista include Abzu, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Subnautica și The Witness.

Unele dintre aceste titluri au și un mod de realitate virtuală pe care îl poți experimenta cu ajutorul PSVR. Există însă și câteva jocuri create special pentru VR pe care le vei primi gratuit, precum Astro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper și Paper Beast. Titlurile de mai sus trebuie să ți le adaugi în colecție sau să le achiziționezi până pe 22 aprilie.

La această oră, Sony îți oferă Ratchet and Clank prin programul Play at Home și îl poți accesa gratuit până pe 31 martie.