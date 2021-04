Omul din spatele ”proiectului” Netflix al lui Dan Diaconescu: cine e Mario Ernest Caloianu

Dan Diaconescu, fost patron al OTV, și-a anunțare revenirea cu un ”proiect” de tipul Netflix. Interesant este, însă, omul din spatele său.

Dan Diaconescu a anunțat un proiect de tip Netflix – o platformă de streaming video, unde oamenii se pot abona pentru a vedea un serial care-l are în centru chiar pe fostul patron OTV. Condamnat la închisoare și eliberat în urmă cu patru ani, fostul om de televiziune n-are voie să aibă apariții publice, potrivit deciziei instanței.

Așa că a ales o revenire online.

Potrivit platformei lansate de Dan Diaconescu, în spatele acestui proiect se află Mario Ernest Caloianu, un fost parlamentar care a avut în trecut, la rându-i, probleme cu legea. El a fost urmărit penal la un moment dat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. El figurează pe platforma lui Dan Diaconescu cu funcția de CEO.

Dincolo de anunțul fostului patron OTV, ar fi de remarcat cine se află în spatele proiectului său. La o simplă căutare pe platformă, o sa vezi la categoria Echipa un singur om, care deține funcția de CEO. E vorba de fostul parlamentar Mario Ernest Caloianu.

Fostul ales are legături vechi cu Dan Diaconescu. A fost ales deputat pe listele PPDD , adică partidul înființat de fostul patron al OTV, în 2012. După doi ani în care a făcut parte din grupul parlamentar al PPDD de la Camera Deputaților a migrat, în iunie 2014 mai exact, către UNPR – Uniunea Naţională pentru Progresul României (UNPR).

A avut un singur mandat de deputat – între 2012 și 2016.

Tot în 2014 au început și problemele pentru Mario Ernest Caloianu. Procurorii DIICOT l-au pus atunci sub urmărire penală, alături de senatorul PSD de la acea vreme, Gabriel Mutu, în dosarul în care Dragoș Nedelcu, fost membru în CA al Realitatea Media, era suspectat de evaziune fiscala și spălare de bani.

Mogulul din presă a fost condamnat ulterior la închisoare, iar în cazul lui Caloianu, procurorii dispuseseră extinderea urmăririi penale și pentru fals în declarații.

În rechizitoriu se arăta la acea vreme că deputatul, în declarația de avere depusă la 21 ianuarie 2014, a consemnat în mod nereal că are că surse de venituri doar salariul de parlamentar, fără a menționa că obține venituri și din administrarea a două firme (SC Eurobec Grup Construct SRL și SC Euromarabian SRL), potrivit Hotnews.

Dosarul nu s-a soluționat cu o condamnare pentru fostul deputat, care a dispărut ulterior din atenția publică. A revenit, însă, în prim-plan odată cu anunțul făcut de Dan Diaconescu.

Platforma lansată de Dan Diaconescu poate fi accesată doar contra-cost. Se numește DD Home Cinema, iar cei care vor să se aboneze au la dispoziție trei pachete:

La o primă accesare, poți vedea că pe platformă e deja disponibil un serial, care, potrivit lui Dan Diaconescu, se numește „Pandemia” şi are 10 sezoane, cu câte 6 episoade pe sezon. Dan Diaconescu a dat detalii pe Facebook.

„Sunt Dan Diaconescu, singurul cetăţean european care are o interdicţie de a vorbi în public. Totuşi, sunt Dan Diaconescu, primul cetăţean român care am lansat de curând primul NFT. E adevărat, în străinătate, pe platforma Open C, o platformă destinată în special publicului american. Am reuşit împreună cu dumneavoastră această minimă performanţă, însă astăzi mărim Universul DD cu o nouă tehnologie. Este vorba de DD Home Cinema, un prim sistem cinematografic bazat pe tehnologia blockchain care va aduce în casele dumneavoastră prin streaming, prin stick, prin DVD o operă de artă cinematografică. Un activ digital unic care este al dumneavoastră şi numai al dumneavoastră.