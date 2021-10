Dacia senzațională creată de un român: ar putea bate BMW și Mercedes. De ce este specială

Clasicele modele Dacia continuă să inspire noi generații de designeri auto. Cea mai recentă creație care te-ar putea fascina pleacă de la un tânăr de 21 de ani din Iași și și-a luat bazele prototipului său de la o Dacia 1300.

În funcție de vârsta ta, Dacia 1300 și Dacia 1310 s-ar putea să fie mașinile care ți-au marcat copilăria, mai ales pentru că le vedeai peste tot. Erau dominante pe străzile din România, la începutul anilor `90 și 2000. Mulți șoferi fac în continuare eforturi semnificative pentru a și le întreține. Tinerii creativi se gândesc însă să reinventeze bolizii ieșiți de la Mioveni în urmă cu câteva decenii, pentru o nouă generație de șoferi, mai pretențioși.

Inspirată de Dacia 1300, această mașină te va fascina enorm

”Acest concept l-am intitulat Dacia 1300 Safari. Este bazat pe sasiul Daciei 1300 cu modificări majore aduse la suspensie și zona roților. Printre acestea, se pot observa modificări și în zona frontala, cea a acoperisului si în spate. Am vrut să-i ofer Daciei un nou look, impunător, de neoprit, dar totodată sa mențin esența vechii masini. Se poate spune ca e o mașină de aventura, pentru exploratori. La fel de bine poate fi folosită și pentru raliuri. Posibilitatile sunt multe.”, explică realizatorul conceptului, Dila Andrei-Constantin.

Andrei are 21 de ani și este student la Design de Produs, din cadrul Universității Naționale de Arte ”George Enescu” din Iași, în anul trei. ”Mereu mi-a plăcut estetica obiectelor vechi, îmi dădeau acel sentiment de autenticitate. Însă le lipsește noua tehnologie, evident, iar aici intervin eu făcând un mix între ele. Altfel spus, stilul retro se regăsește adesea în conceptele mele când vine vorba de estetică.”, explică realizatorul conceptului de Dacia din imaginile alăturate.

Această versiune de Dacia off-road inspirată de clasicul 1300 este cu atât mai specială cu cât vine din mâinile unui om care a învățat de unul singur ce înseamnă creația digitală de autoturisme. ”Cu design-ul auto am intrat în contact prin liceu cand am început sa construiesc machete din hartie făcute la comanda pentru pasionati de masini de prin toata lumea. Nu am urmat niciun curs de specialitate pe design auto. Am invatat totul singur. Iar acum, am aceasta pasiune de a reînvia modelele vechi, fie prin reinterpretarea modelului, fie printr-o modificare majoră precum am făcut Daciei, dar pastrand formele de baza originale.”, a concluzionat tânărul student de la Iași.