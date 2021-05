Dacia la care mulți români doar visează: acesta e Dusterul cu preț enorm și dotări de top

Când te gândești la Dacia, ai în minte prețurile mici. Dar compania are și câteva modele care ajung lejer să concureze cu mașini de la companii mai mari. Așa e cazul cu Duster.

Dacă te pregătești să-ți iei mașină nouă, eventual o Dacia, și vrei ceva foarte bun, poți începe de la Duster. E cea mai spațioasă mașină pe care o vinde compania locală, ba chiar are și motor diesel, dacă încă mai vrei așa ceva.

Odată cu lansarea programului Rabla, am făcut un exercițiu de imaginație pe site-ul Dacia: cât de mult poate costa un Duster, cu aproape toate dotările de care ar avea nevoie majoritatea șoferilor. Astfel, în cea mai scumpă versiune, vorbim de un Duster Prestige. În primă fază am ales motorul Blue dCi cu tracțiune integrală si 115 CP. Am pus vopsea metalizată și tot felul de echipamente și accesorii.

Așa am ajuns la un preț final de peste 25.500 euro. La acest preț, te poți uita deja la alternative de la Skoda, Hyundai, Suzuki, chiar și Ford sau poate Volkswagen. Dacă vrei SUV, lista e ceva mai mică, dar tot se găsește.

Pe benzină situația e cu totul alta: motorul e mai puternic, cel mai puternic din oferta Dacia, ba chiar la un preț mai mic, dar fără tractiune integrală. Altfel, cu majoritatea accesoriilor și echipamentelor, prețul trece de 23.000 de euro. Ce câștigi e motorizarea.

Ca nivel al pieței, merită menționat că în România salariul lunar mediu net pe economie a fost de aproape 3.400 de lei în ianuarie 2021.

Ce trebuie să știi dacă te apuci să-ți configurezi o Dacia pe preferințele tale

Cea mai mare problemă cu personalizarea mașinii e că ai putea aștepta de la o lună până la jumătate de an. În special la Dacia, ai mari șanse să ai mașina rapid dacă nu te apuci să pui pe ea tot ce vrei și-ți permiți.

În altă ordine de idei, că am menționat motorizarea de 150 CP de pe Duster, Renault vrea să limiteze viitoarele mașini la 180 km/h. În prezent, doar Dacia Duster în două versiuni se apropie. Modelul remarcabil e cu 150 CP care atinge, pe hârtie, o viteză maximă de 202 km/h.

Al doilea model cu putere mai mare e Duster cu motorul TCe 130 cu 130 CP și viteză maximă de 193 km/h. Versiunea diesel e la 183 km/h (115 CP) pe versiunea 4×2 și 175 km/h pe versiunea 4×4.