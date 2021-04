Dacia are o problemă majoră cu Duster și nu mai poate fi ignorată în 2021

Dacă te uiți pe planurile Dacia, sunt extraordinar de promițătoare până în 2025. Dar în primele luni din 2021 s-a produs o schimbare semnificativă și Duster e modelul care pierde cel mai mult.

În urmă cu aproape doi ani, Volkswagen voia să facă din Skoda un fel de Dacia a grupului: mașini mai ieftine prin care să acceseze piețe ca România. Între timp, Thomas Schafer, șeful Skoda, a spus că nu e cazul de așa ceva, ba chiar s-a simțit jignit de comparație.

„Scopul nostru este să atacăm mai puternic în segmentele sensibile la preț și, de asemenea, să câștigăm bani acolo cu un nivel ridicat de disciplină a costurilor. Dar, ca să fie clar: Skoda nu va fi niciodată Dacia, asta este o prostie”, a spus Schafer.

Cu sau fără Skoda, Dacia are o problemă: Duster, lansat în versiunea nouă în 2018, pare deja depășit. Mai mult, există alternative pe piață care se bucură de-o popularitate tot mai mare.

Dacia Duster se vinde bine, dar și prost în același timp

Conform datelor comunicate de către DRPCIV (Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor), prezentate de APIA, în primele trei luni din 2021 au fost înmatriculate 20.762 de autoturisme noi. Dar, da, încă sunt mai multe mașini second hand: 101.299.

În clasamentul pe mărci, în primele trei luni, Dacia e pe primul loc (3.820 unități), urmată de Ford (1.915 unități) și Toyota (1.882). În comparație cu 2020, Dacia a înregistrat cea mai mare scădere: 48,5%. Doar Skoda, că tot o menționam la început, a mai înregistrat o scădere considerabilă: 28%.

În cazul Duster, situația e un pic mai complicată. Înainte de toate, se vinde bine: în primele trei luni 2021 Dacia Duster a fost cel mai bine vândut SUV cu 1.011 unități (cea mai bună lună a fost martie, cu peste 600 de unități).

Duster nu e însă disponibil și într-o versiune hibridă, iar pe piața din România sunt două mașini care îi cucerește posibilii clienți fix prin această motorizare. În primele trei luni, au fost vândute 471 unități de Suzuki Vitara și 509 unități de Ford Puma. Acestea sunt cifre doar pe hibrid, ceea ce-i relevant, deoarece Ford Puma a mai vândut alte 139 de unități fără să fie hibride.

Pe piața SUV, Vitara și Puma au ajuns să depășească (1.119 unități) vânzările Duster. Și aici e loc de câteva mențiuni: da, sunt două modele diferite, de la doi producători diferiți. Da, fiecare mașină, în versiunea de bază, e mai scumpă decât Duster în aceeași versiune de bază.

Cea mai apropiată alternativă la Dacia Duster e Suzuki Vitara: e hibrid la orice nivel de preț (cu motorul de 1,4 litri și 129 CP) și are aceleași sisteme de siguranță la orice nivel de preț. Pe de altă parte, Duster la cel mai mic preț are un motor de 1 litri de 90 CP. Puma, pe de altă parte, la cel mai mic preț are un motor de 1 litru și 125 CP, dar prețul de pornire e mai ridicat.

Ce se întâmplă cu Duster în 2021

În orice caz, fiecare model e diferit în ceea ce privește motoarele, dotările, designul și, în esență, cam orice altceva în afară de categorie: SUV.

Ideea e asta: Dacia nu are o alternativă la Vitara sau Puma (sau orice alt hibrid). Singurul „hibrid” din ofertă e motorizarea benzină + GPL. Dacă vrei un SUV, dacă vrei un Duster, cel mai bine aștepți până la finalul anului. E așteptat un facelift, și o eventuală schimbare a platformei care ar permite motorizarea hibridă.

Iar dacă nu-ți pasă de asta, Duster încă are un preț bun. În versiunea de bază. E cu 2.000 până la 10.000 de euro mai ieftin față de alternativele directe.