Cum verifici cât spațiu ai pe Gmail, Google Photos și Drive: ce îți ocupă spațiul din cloud și cât costă un upgrade

La fel ca orice companie care se respectă, Google îți oferă un serviciu de stocare în cloud. Acesta nu este cel mai scump din lume, dar este departe de a fi cel mai ieftin. Problema nu este însă neapărat prețul, ci faptul că ai face bine să te abonezi pentru preveni alte probleme.

Google îți pune la dispoziție un spațiu de stocare limitat pentru Gmail, Google Photos și toate datele pe care le-ai putea avea stocate în Google Drive. Pe lângă cei 15GB pe care compania americană ți-i pune la dispoziție în mod gratuit, poți opta în orice moment pentru un upgrade, contra cost. Important este să știi dacă ai nevoie de mai mult spațiu, cât ai ocupat la această oră și cât costă un eventual progres.

Ca referință, Google îți centralizează întregul conținut online de pe serverele companiei în spatele unui serviciu intitulat Google One. Accesezi această pagină web, te autentifici cu numele de utilizator și parola aferente contului pe care îl ai de Gmail. Dacă ai procedat corect, la fel ca în ecranul de mai jos, ar trebui să vezi spațiul personal al tău din cloud este ocupat cu emailuri mai mult sau mai puțin vechi, fotografii și documente.

Tot din pagina respectivă, un pic mai jos, poți face un upgrade la un spațiu suplimentar, cum am făcut eu la 104GB. De fapt era vorba de un abonament de 100GB, dar am mai primit de două ori în ultimul deceniu câte 2GB. Dincolo de detaliile de fond, prețul unui upgrade este de 100 de lei pe an pentru 100GB de spațiu.

Dacă optezi pentru 200GB, trebuie să plătești 140 de lei pe an sau 13,99 lei pe lună. Mai sunt și două variante de ordinul TV. Plătești 50 de lei pe 2TB pe lună sau 500 lei pe an. Saltul la 10TB te costă 250 de lei pe lună și tot așa. După ce ți-ai băgat datele de card, banii vor fi pleca automat în fiecare lună.